Bingöl\'de Metamfetamin Operasyonu: 1 Tutuklama

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BİNGÖL'de, polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramda 42,04 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durdurularak arama yapılan şüpheli bir araçta satışa hazır 9 parça halinde toplam 42,04 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Haber-Kamera: : Aziz ÖNAL/BİNGÖL,