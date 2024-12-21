BİNGÖL'de, polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramda 42,04 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durdurularak arama yapılan şüpheli bir araçta satışa hazır 9 parça halinde toplam 42,04 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Haber-Kamera: : Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Metamfetamin Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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