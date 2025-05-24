Bingöl'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 er anıldı - Son Dakika
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Bingöl'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 er anıldı

24.05.2025 19:17
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Bingöl'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 er anıldı Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen silahsız ve sivil 33 asker, düzenlenen törenle anıldı.

Bingöl'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 er anıldı

BİNGÖL - Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen silahsız ve sivil 33 asker, düzenlenen törenle anıldı.

Bingöl'de, 24 Mayıs 1993'te acemi birliklerini tamamlayıp Malatya'daki toplanma merkezine geçerek usta birliklerine gitmek için yola çıkan sivil ve silahsız 33 er, Bingöl- Elazığ karayolunda bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp şehit edilmişti. Yolları kesilerek şehit edilen 33 asker için hain saldırının yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Çelenk sunumu, manga atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yurdun farklı köşelerinden vatani görevlerini yapmak üzere peygamber ocağına giden 20'li yaşlarda ve silahsız 33 yiğidim bu mevkide PKK'lı hainler tarafından şehit edildiğini söyledi. Vali Usta, "Bugün yüzyıllar geçse de hafızamızdan silinmeyecek olan bu acı olayı anmak için 33 er şehitlik anıtındayız. Yıllarca süren ve birçok vatan evladını anasından, babasından, eşinden, çocuğundan ayıran terör belasına maalesef bizler de burada 33 şehit vermiştik. İlk günden bu yana devletimiz ve milletimiz "Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz bilinciyle şehitlerimizi bağrına bastı. Kalplerimizin en değerli köşesini onlara ayırdı. Emanetler olan şehitleri, aileleri başımızın tacı bildi. Kapısını daima açık tuttu ve taleplerini emir bildi. İnşallah bugün de bundan sonra da aynı tutku ve hassasiyetle şehitlerimizin emanetlerini en değerli hatıra olarak sahiplenmeye devam edeceğiz. Değerli konuklar, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, 15 Temmuzda ve dünden bugüne Anadolu'nun dört bir köşesinde bir hilal uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimiz için yüce rabbimize dualar edeceğiz. Şehadet makamının peygamberlikten sonra en yüce makam olduğuna dikkat çekeceğiz. Dosta düşmana burada olduğumuzu ve ebediyete kadar da burada kalacağımızı haykıracağız" dedi.

"Her bir ana kuzumuzun acısı yüreğimizde sımsıcak duruyor"

İnançlarının, aldıkları eğitimin ve tarih şuurunun kendilerine bir gül bahçesine girer gibi vatan için seve seve canından geçen kahramanları asla unutmamayı öğrettiğini kaydeden Vaki Usta, "Bu bilinçle büyüyen bizler de rabbimiz katında iyi olduklarına inandıklarımız şehitlerimizi unutmadık ve asla unutturmadık, unutturmayacağız. Aradan geçen 32 yıla rağmen her bir şehidimizin, her bir ana kuzumuzun acısı yüreğimizde hala sımsıcak duruyor. Devletimiz ve milletimiz onların aziz hatıralarını incitmemek için en hassas en duyarlı duruşu devam ettiriyor. Şehitlerimizin ruhlarını incitmemek için devlet ve millet olarak azami gayretle bu emanete sahip çıkıyor sizlerle beraber sahip çıkmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Fitne odaklarına karşı el ele omuz omuza kararlılıkla durmaya devam edeceğiz"

Fitne odaklarına karşı el ele omuz omuza kararlılıkla durmaya devam edeceklerini vurgulayan Vali Usta, şöyle devam etti:

"Yıkıcıya, bölücüye, darbeciye asla fırsat vermeyeceğiz. Devletimizce takip edilen kararlı politikalarla bir daha bu topraklarda terör belası yaşanmayacak bin yıllarca birlik ve beraberlik içerisinde dost ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah analar bir daha ağlamayacak çocuklar yetim kalmayacaktır. Ola ki hataya düşüp bir daha teşebbüs ederlerse onların kafalarına bu kutlu devlet bu aziz millet bir balyoz gibi inecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Unutmayın ki devlet yarına bırakı ama hiç kimsenin yanına bırakmaz. Eğer bu şekilde yapmasaydık bin yıllardan beri bu topraklarda yaşamazdık, bizi yaşatmazlardı. Şehitlerimiz vurulduklarında değil unutulduklarında ölürler."

Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar tarafından anıta karanfil bırakıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Güncel, Bingöl, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 er anıldı - Son Dakika

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