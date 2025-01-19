Bingöl'de Polis Memuru Hüseyin Adsız İçin Tören - Son Dakika
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Bingöl'de Polis Memuru Hüseyin Adsız İçin Tören

Bingöl\'de Polis Memuru Hüseyin Adsız İçin Tören

Evinde rahatsızlanan polis memuru Hüseyin Adsız, hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreni düzenlendi.

19.01.2025 15:18
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Bingöl'de evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Adsız için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğünde görevli polis emuru Hüseyin Adsız (33), dün gece evinde rahatsızlanması üzerine Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adsız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası olan Adsız için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Adsız'ın yakınları, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Adsız'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine gönderildi.

Öte yandan, Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çalışma arkadaşımız polis memuru Hüseyin Adsız'ı, düzenlenen törenle baba ocağı olan memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine uğurladık. Merhuma Allah'tan rahmet, başta eşine, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve emniyet camiasına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Polis Memuru Hüseyin Adsız İçin Tören - Son Dakika

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