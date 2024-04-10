Güncel

Bingöl'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, makamda gerçekleşen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Usta, buradaki programın ardından AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) ziyaret etti, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Usta ve milletvekillerinin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Usta ve beraberindekiler asker ve polislerin bayramını kutladı.

Bayramlaşma programlarında, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran da yer aldı.