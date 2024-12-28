Bingöl\'de TIR Geçişleri Yeniden Açıldı

TIR GEÇİŞLERİ AÇILDI
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl- Erzurum kara yolunda gece saatlerinde TIR geçişlerine izin verilmedi. Karlıova ilçesinde kapanan 38 köy yolunda temizleme faaliyetleri sürüyor. Temizlik çalışmalarıyla birlikte TIR geçişlerine sabah saatlerinden itibaren izin verildi.
Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),
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