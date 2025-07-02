Bingöl'de Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bingöl'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

02.07.2025 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

BİNGÖL'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aftor İnalı Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 LC 985 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, 12 ACD 708 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil, ardından şarampole devrildi. Kazada araçlardaki 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Aziz ÖNAL/Bingöl,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, İtfaiye, 3-sayfa, Bingöl, Sağlık, Güncel, trafik, Polis, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat için “lazer parası“ isteyen cerrah tutuklandı Ameliyat için "lazer parası" isteyen cerrah tutuklandı
Kayınpeder gelinini öldürdü Kayınpeder gelinini öldürdü
Bursa’da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı Bursa'da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Erdoğan, Yerlikaya’nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı Açıklama var Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı’na mayın döşüyor Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul’u hedef haline getirdi Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar

22:03
Çeşme’de zamanla yarış Alevler evlere ulaştı
Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
19:36
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
18:33
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
10:02
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
09:52
10 bin lira ödül için hastanelik oldular Kaburgalarını kıranlar bile var
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
09:50
İzmir’deki operasyonun kapsamı genişledi İşte Tunç Soyer’in gözaltına alındığı anlar
İzmir'deki operasyonun kapsamı genişledi! İşte Tunç Soyer'in gözaltına alındığı anlar
09:50
Devrilen otomobil dede ve torununa mezar oldu
Devrilen otomobil dede ve torununa mezar oldu
09:49
Kahreden görüntüler Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
09:48
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
09:42
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
09:38
Uyduya yakalandı ABD’ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
09:23
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 23:34:18. #7.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.