Bingöl'de UMKE Merkezine Uluslararası Doğrulama

BİNGÖL'de kurulan UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi, Acil Sağlık Müdahale Ekipleri (EMT) kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uluslararası doğrulama aşamasına geldi. Yarın düzenlenecek törenle merkeze bayrak teslimi yapılacak.

Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kesişim noktasında yer alan Bingöl'de, deprem tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 yıl önce eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi arazisine UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi kuruldu. Başlangıçta 49 bin metrekare alana kurulan merkez, yapılan genişletmelerle 105 bin metrekareye çıkarıldı. Merkezde sahra hastaneleri, aşevi üniteleri, helikopter pisti, arama-kurtarma ekipmanları ve misafirhaneler yer alırken; süreç içinde mobil haberleşme aracı, sağlık tırı, UMKE personel taşıyıcı araç ve acil müdahale araçları da envantere eklendi.

MERKEZE BAYRAK TESLİMİ YAPILACAK

Bingöl UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi, Sağlık Bakanlığı ile DSÖ'nün merkez ve Türkiye teşkilatınca kapsamlı değerlendirme sürecine alındı. Bu kapsamda DSÖ Acil Tıbbi Müdahale Ekipleri (EMT) Sekreterliği, Avrupa Bölge Ofisi temsilcileri, İtalya EMT temsilcisi, Fransız Sivil Güvenlik Ordu Tugayı eş değerlendiricisi ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Tıbbi Merkezi'nde görevli personeller Bingöl'e geldi. Heyet, merkezde yaptığı incelemelerde sahadaki acil sağlık ekiplerinin uluslararası akreditasyon standartlarına uygunluğunu değerlendirdi, doğrulama çalışmaları yürüttü. Saha incelemelerinde mobil ve sabit acil müdahale üniteleri, sahra hastanelerinin kurulum alanları, operasyon yönetim merkezi ve lojistik kapasite unsurları incelendi. Daha önce Acil Tıbbi Müdahale Ekipleri (EMT) Tip 2 seviyesinde doğrulanan merkezin, yeni eklenen birimlerle birlikte mobil ve sabit EMT Tip 1 seviyesinde de doğrulama almaya hak kazandığı belirlendi. Merkezin ulaştığı seviye DSÖ heyeti tarafından uluslararası doğrulama sürecine alınırken, yarın düzenlenecek törenle merkeze DSÖ yetkililerince bayrak teslimi yapılacak.

'VERİFİKASYON SÜRECİNDE SONA GELİNDİ'

Alanda incelemelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, verifikasyon sürecinde sona gelindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün EMT Tip 1 ve Tip 2 verifikasyon sürecini neticelendirmek için bugün Türkiye'den gelen yaklaşık 100 UMKE personelimiz, yine Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye ofisinden temsilciler, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinden belirlenen mentörler ve temsilciler ile Azerbaycan'ın da gözlemci olarak katıldığı verifikasyon sürecimizde sona gelmek üzereyiz. Değerlendirme sonrası inşallah EMT Tip 2 verifikasyonumuzu güncellemiş olacağız. Aynı zamanda EMT Tip 1'in ise hem sabit hem de mobil tipinin yeni verifikasyonunu almış olacağız. Bu verifikasyon süreçleri tamamlandıktan sonra uluslararası arenada bizim UMKE yapılanmamızla, medikal ekiplerimizle meydana gelen afetlerde Dünya Sağlık Örgütü görevlendirmesiyle iştirak edeceğimiz görevlendirmelerin de çeşitlendirilmesi sağlanacak. Özellikle bu organizasyonu Bingöl'de yapmamızın sebebi ise bildiğiniz gibi Bingöl ilimizde UMKE'nin eğitim, lojistik ve operasyon merkezi var. Burası bizim için gerçekten çok kıymetli. Biz özellikle hem ulusal hem uluslararası eğitimlerde bu merkezi kullanmak istiyoruz. O yüzden bizim için çok kıymetli olan bu merkezi Dünya Sağlık Örgütü teşkilatından gelen mentörlerin ve temsilcilerin de özellikle görmesini, ülke kapasitemizi de burada onlara göstermek istedik. Bu nedenle bu organizasyonu Bingöl'de yapıyoruz."