Bingöl'de Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Bingöl'de Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı

Bingöl\'de Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından sol arka ayağı kırık halde bulunan dağ keçisi, tedavi edilmek üzere Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Keçi, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

06.07.2024 11:57
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BİNGÖL'de jandarma ekiplerinin sol arka ayağı kırık halde bulduğu dağ keçisi, tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerinin çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik yürüttüğü kontrol ve denetimleri sırasında, merkeze bağlı Yolçatı köy yolunda, yaralı ve bitkin halde bir dağ keçisi bulundu. Dağ keçisini bir süre besleyen ekipler, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Dağ keçisi, ilk müdahalesinin ardından Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Sol arka ayağının kırıldığı belirlenen dağ keçisi, tedaviye alındı. Keçinin, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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