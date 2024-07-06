Bingöl\'de Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı

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BİNGÖL'de jandarma ekiplerinin sol arka ayağı kırık halde bulduğu dağ keçisi, tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerinin çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik yürüttüğü kontrol ve denetimleri sırasında, merkeze bağlı Yolçatı köy yolunda, yaralı ve bitkin halde bir dağ keçisi bulundu. Dağ keçisini bir süre besleyen ekipler, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Dağ keçisi, ilk müdahalesinin ardından Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Sol arka ayağının kırıldığı belirlenen dağ keçisi, tedaviye alındı. Keçinin, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.