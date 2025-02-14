Bingöl'deki Otobüs Kazası İçin Taziye

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 vatandaş için taziye mesajı paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bingöl'de yolcu otobüsünün sis, buzlanma ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmesinin ardından yaşanan kazaya ilişkin sosyal medya hesabından, "Bingöl ilimizin Genç ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.