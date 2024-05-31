Bingöl İHH, Suriye'ye gönderilen 185 bin paket ekmek dağıttı - Son Dakika
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Bingöl İHH, Suriye'ye gönderilen 185 bin paket ekmek dağıttı

Bingöl İHH, Suriye\'ye gönderilen 185 bin paket ekmek dağıttı

Bingöl İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'ye gönderilen 185 bin paket ekmek, çadır kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. İHH, İdlib'in çeşitli bölgelerinde kurup işlettiği fırınlarda günde 85 bin ekmek üreterek çadır kamplardaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

31.05.2024 18:43
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Bingöl İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'ye gönderilen 185 bin paket ekmek, çadır kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl'deki hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen ekmekleri, Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Her aileye 5 paket dayanıklı ekmek verildiğini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Bingöl'den Suriye'ye geçtiğimiz hafta 185 bin paket dayanıklı ekmeği taşıyan 5 tır gönderilmişti. Bu ekmekleri İHH ekiplerimiz ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Havaların ısınması nedeniyle kamplardaki çadırlarda gıdaların muhafazası zor oluyor. Dağıttığımız bu dayanıklı ekmekler, uzun süre bozulmadan saklanabilecek şekilde üretiliyor. Yardım organizasyonundan 35 bin aile istifade etti. Desteklerinden ötürü Bingöl İHH ve bağışçılarına teşekkür ederiz."

İHH, İdlib'in çeşitli bölgelerinde kurup işlettiği fırınlarda günde 85 bin ekmek üreterek çadır kamplardaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl İHH, Suriye'ye gönderilen 185 bin paket ekmek dağıttı - Son Dakika

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