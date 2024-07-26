Bingöl Valisi Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl Valisi Yaralıları Ziyaret Etti

Bingöl Valisi Yaralıları Ziyaret Etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırıda yaralanan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti. Vali Usta, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, olayın faili tutuklandı.

26.07.2024 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bıçaklı saldırıda yaralananlardan 3 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde 24 Temmuz'da madde bağımlısı olduğu belirtilen 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan Ahmet Güzel, Niyazi Yıldız, Sezer Taner ve Hasan Baki'nin Bingöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Vali Usta, tedavileri normal serviste süren Güzel, Yıldız ve Taner'i ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Yaralıların yakınlarıyla da görüşen Usta, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Usta, gazetecilere, bıçaklı saldırının hem kendisini hem de Bingöl'ü derinden etkilediğini söyledi.

Saldırıda 9 kişinin yaralandığını, yaralılardan 4'ünün hayatını kaybettiğini anımsatan Usta, şöyle konuştu:

"Olay olduğu gün uçaktaydım, indiğimde haberi aldım. Ankara'da daha önce alınmış randevularımız vardı ve Bingöl ile ilgili işlerimizdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Sağlık Bakanı ve AFAD ile görüşmelerimiz vardı. Olayı Ankara'dan takip ediyordum. Gelir gelmez önce taziye ziyaretlerinde bulundum, hemen sonra hastaneye gelerek aileleri ve hastalarımızı ziyaret ettim. Bu, kesinlikle kabul edilebilecek bir olay değil. Adli ve idari boyutu devam ediyor. Bir ihmal, bir sıkıntı varsa onunla ilgili de gereken yapılacak. Bingöl'ümüzün rahat olmasını istiyorum. İstiyorum ki bu tür olaylar bir daha Bingöl'de yaşanmasın. Sadece uyuşturucuyla mücadele değil her türlü mücadelede toplumun desteğini ve katkısını bekliyoruz."

Olay

Bingöl'de önceki gün Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Usta, Bingöl, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Valisi Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:59 Beyazıt’ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
23:28 Herkes pijamaya benzetti Vakko’nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
21:23 Fransa’da tarihi anlar 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışı Sen Nehri’nde gerçekleştirildi Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi
20:39 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel’den Erdoğan’a erken seçim çağrısı: Biz taşırız Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız
20:15 Netanyahu’yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar
00:38 Kuzey Irak’a hava hava harekatı 25 terör hedefi yerle bir edildi Kuzey Irak'a hava hava harekatı! 25 terör hedefi yerle bir edildi
22:49 Muğla’da bal üretim tesisinde yangın Muğla'da bal üretim tesisinde yangın
21:55 Bingöl’deki 4,2’lik depremin ardından Naci Görür’den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı
20:00 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 01:25:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl Valisi Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement