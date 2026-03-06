Bolu'da Tanju Özcan'a Destek Mitingi - Son Dakika
Bolu'da Tanju Özcan'a Destek Mitingi

06.03.2026 22:22  Güncelleme: 23:28
CHP'nin, Bolu'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine binlerce vatandaş akın etti. Bir vatandaş, “Tanju Başkan’ın suçlu olduğuna inanmıyoruz. Çok çalışkan bir başkanımız. Gereksiz yere tutuklandığına inanıyoruz. Tanju Başkanımızı geri istiyoruz” dedi.

(BOLU)-Haber: Gülara Subaşı/ Kamera: Dursun Alkaya

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 95'incisi Bolu'da yapıldı. Binlerce vatandaş mitinge akın etti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutukluluğuna tepki gösterdi.

Bir vatandaş, Özcan'ın haksız yere tutuklandığını savunarak, "Halkla beraber burada hakkımızı arayacağız. Tanju çıkacak. Tanju'yu üzmelerine kimsenin hakkı yok. Adalet istiyoruz. Tanju'yu istiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Sekiz yıl milletvekilliği yapmış, üç dönem belediye başkanlığı yapmış bir insan. Bu haksızlığa razı değiliz" dedi.

"Yapılanlar tamamen adaletsizlik"

Bir başka vatandaş ise mitinge destek amacıyla geldiğini belirterek, "Burada Tanju Başkanımızı desteklemeye, onun nezdinde Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemeye geldik. Haksız yere tutuklandı. Yapılanlar tamamen adaletsizlik. Tanju Başkan bilinen bir başkan, hakkında delilli bir suç yok" diye konuştu.

"Tanju Başkanımızı geri istiyoruz"

Bir vatandaş, "Ah içimiz çok dolu. Beni konuşturursanız şimdi içeri atarlar. Hepsi siyasi bunların. Tanju Başkan için buradayım" ifadelerini kullanırken, bir başka vatandaş da "Tanju Başkan'ın suçlu olduğuna inanmıyoruz. Çok çalışkan bir başkanımız. Gereksiz yere tutuklandığına inanıyoruz. Tanju Başkanımızı geri istiyoruz" dedi.

"Bu adaletsizliklerin son bulmasını istiyoruz"

Bir başka katılımcı ise "Biz Tanju Başkanımıza sahip çıkmak için geldik. Bu adaletsizliklerin son bulmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını istiyoruz. Ülkede hak, hukuk, adalet yok" değerlendirmesinde bulundu.

"Tanju Özcan serbest kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Bir vatandaş, Özcan'a destek vermek için mitinge katıldığını belirterek, "Tanju Başkan Bolu'nun onurudur, gururudur. Suçsuzdur. Onun suçsuzluğuna inandığımız için buradayız. Tanju Özcan serbest kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

"CHP'li değilim ama Tanju Özcan'ı desteklemek için geldim"

Düzce'den geldiğini söyleyen bir katılımcı da "CHP'li değilim ama Tanju Özcan'ı desteklemek için geldim. Yanlışa yanlış, doğruya doğru demediğimiz sürece bu memleket düzlüğe çıkmaz" diye konuştu.

"Hak, hukuk, adalet için buradayım"

Bir başka vatandaş ise "Tanju için, İmamoğlu için, bütün CHP'li belediye başkanlarımız için; hak, hukuk, adalet için buradayım. Ama bir gün sandık gelecek. İnşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

