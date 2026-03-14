Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

14.03.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ile İran Savaşı'nın 15’inci gününde gerilim yeni bir iddiayla daha yükseldi. İran Devrim Muhafızları imzasıyla binlerce İsraillinin telefonuna İbranice tehdit mesajı gönderildi. Mesajda, "Allah'ın izniyle size karanlık günler getireceğiz. Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz" şeklinde ifadeler yer aldı.

ABD- İsrail ile İran Savaşı 15'inci günde tüm yıkıcılığıyla devam ederken yaşanan her gelişme bölgedeki tansiyonu her saniye giderek artırıyor. İran’a yakın Fars Haber Ajansı’nda yer alan iddiaya göre, İran Devrim Muhafızları’nın binlerce İsrailli sivillerin cep telefonlarına tehdit içeren bir mesaj gönderdiği ileri sürüldü. İbranice olarak gönderildiği belirtilen mesajlarda İsrail’e yönelik sert ifadeler yer aldı.

"SENİ MUSA'NIN ASASIYLA BOĞACAK"

Mesajın içeriğinde, “Hayber fatihinin adıyla” ifadesi kullanılarak İsrail’e hitap edildiği ve “Bu halktan geriye tek bir kişi bile kalsa, o kişi yine seni asanla boğacak” şeklinde tehdit içeren sözlere yer verildiği aktarıldı. Mesajın sonunda “Musa” imzasının bulunduğu belirtildi.

"ÖLMEK İSTEYECEKSİNİZ ÖLEMEYECEKSİNİZ"

Devamında daha sert tehditler yer alan mesajda, "Allah'ın izniyle size karanlık günler getireceğiz. Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz" ifadeleri yer aldı. Söz konusu mesajların İsrail’de kaç kişiye ulaştığı veya hangi yöntemle gönderildiği konusunda ise resmi bir doğrulama yapılmadı.

DEVRİM MUHAFIZLARI İMZASI DİKKAT ÇEKTİ

Gönderilen kısa mesajın sonunda “İran İslam Devrim Muhafızları” imzasının yer aldığı belirtildi. Mesajın, Devrim Muhafızları’nın siber savaş birimi tarafından gönderilmiş olabileceği öne sürüldü. Aynı içeriğin kısa süre içinde çok sayıda telefona ulaşması ise olayın planlı bir siber operasyon olabileceği yönündeki değerlendirmeleri gündeme getirdi.

İSRAİL DAHA ÖNCE İRAN’DAKİ NAMAZ UYGULAMASINA SIZMIŞTI

Öte yandan benzer bir siber hamlenin geçmişte İsrail tarafından İran’a karşı gerçekleştirildiği iddia edilmişti. ABD merkezli The Wall Street Journal’ın haberine göre İsrail, İran’da yaygın şekilde kullanılan “BadeSaba Calendar” adlı namaz vakti uygulamasına sızarak milyonlarca kullanıcıya bildirim göndermişti.

Habere göre saldırıdan saatler önce gönderilen bu bildirimlerde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e verilen desteğin bırakılması çağrısı yapılmıştı. İddialara göre Tahran saatiyle 09.52’de başlayan ilk patlamaların ardından yaklaşık yarım saat boyunca telefonlara art arda bildirimler ulaştı.

Mesajlarda “silah bırakanlara af verileceği” ifade edilirken, kullanıcılara “özgürlük güçlerine katılın” çağrısı yapıldığı öne sürülmüştü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRLARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Orta Doğu, Gündem, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Hayatını kaybeden Ortaylı’nın son ayları hep hastanede geçti Hayatını kaybeden Ortaylı'nın son ayları hep hastanede geçti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Türkiye’ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir Türkiye'ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir?
Bu kez Beşiktaş değil Süper Lig devinden Altay Bayındır’a telefon Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon
SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek’ten kötü haber Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Hayatını kaybeden İlber Ortaylı için art arda taziye mesajları Hayatını kaybeden İlber Ortaylı için art arda taziye mesajları

15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
13:31
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa’yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 16:17:25. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.