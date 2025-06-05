6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de art arda korkutan sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
Sabah saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 67 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı büyük paniğe neden oldu.
Dakikalar sonra ise bir endişe yaratan haber de Ege'den geldi. AFAD'ın son dakika verilerine göre Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
12.61 km derinlikte oluşan sarsıntı Çanakkale başta olmak üzere çevre illerde de endişeye neden oldu.
Son Dakika › Güncel › Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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