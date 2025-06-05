Ege Denizi\'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de art arda korkutan sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM

Sabah saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 67 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı büyük paniğe neden oldu.

BİR KORKUTAN DEPREM DE EGE DENİZİ'NDE

Dakikalar sonra ise bir endişe yaratan haber de Ege'den geldi. AFAD'ın son dakika verilerine göre Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE BÜYÜK PANİK YARATTI

12.61 km derinlikte oluşan sarsıntı Çanakkale başta olmak üzere çevre illerde de endişeye neden oldu.