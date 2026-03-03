Bir Öğrencinin Saldırısıyla Yaşamını Yitiren Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Çekmeköy'deki Okulunda Tören Düzenlendi. - Son Dakika
Bir Öğrencinin Saldırısıyla Yaşamını Yitiren Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Çekmeköy'deki Okulunda Tören Düzenlendi.

03.03.2026 14:06  Güncelleme: 15:13
Okulda 17 yaşındaki lise öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik için Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tören düzenlendi. Çelik, okul bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla memleketi Konya'ya uğurlandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın konuşması sonrasında bahçedeki bir grup, “Güvenlik yok” sloganı attı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen Fatma Nur Çelik, dün okulda 17 yaşındaki bir öğrencinin saldırısına uğradı uğradı. Olayda Çelik'in yanında bir öğrenci ile bir başka öğretmen daha yaralandı. Durumu ağır olan Çelik, hastanede yapılan müdahalelere karşın dün akşam yaşamını yitirdi.

"Toplumdaki bu hadiselere bizim daha da dikkat etmemiz gerekiyor"

Çelik için bugün okul bahçesinde düzenlenen törene ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve velilerin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kastedecek şeylere yönelik suçların cezasının artırılması dair kararımız TBMM'de kabul edildi. Aynı şekilde okullarımızdaki disiplin cezaları ağırlaştırıldı. Toplumdaki bu hadiselere bizim daha da dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Yılmaz'ın bu sözlerinin ardından bahçede bulunanlar sürekli alkış yaptı. Konuşması bitince bir grup tarafından da "Güvenlik yok" sloganı attı. Çelik'in naaşı, kılınan cenaze namazını sonrasında yarın toprağa verilmek üzere Konya'ya alkışlarla uğurlandı. Hürriyetçi Eğitim-Sen üyeleri ve diğer öğretmenler, tören sonrasında "Şiddete dur de" döviziyle birlikte "Okulda ölmek istemiyoruz", "Güvenli sınıf, güvenli okul" ve "Öğretmene şiddet, geleceğe ihanet" sloganları attı.

Kaynak: ANKA

Borsa İstanbul, Anadolu Lisesi, Nazif Yılmaz, Taşdelen, Çekmeköy, Politika, Güvenlik, Güncel, Konya, Tören, Son Dakika

