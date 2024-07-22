Birleşik Emekliler Sendikası, Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Birleşik Emekliler Sendikası, Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi

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Birleşik Emekliler Sendikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını isteyen muhalefete yönelik yaptığı küfür benzetmesine tepki gösterdi. Sendika, bir mizansen kurgulayarak hazırladığı videoyla emeklilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Açıklamada, Erdoğan'ın lüks yaşantısı için emeklilerin sırtında küfe olduğu belirtilerek istifa çağrısı yapıldı.

22.07.2024 11:57
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(İSTANBUL) - Birleşik Emekliler Sendikası, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını isteyen muhalefete yönelik "Bunların sırtında maalesef küfe yok" sözlerine, küfeyle göndermede bulundu. Küfeyi sırtına alan Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle, önce "çöp market" yazılı konteynerden "alışveriş yaptı", ardından üzerinde "emekli çadırda yaşamaya mahkum edildi" yazılı çadıra girerek, emeklilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Birleşik Emekliler Sendikası, bir mizansen kurgulayarak hazırladığı videoyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emekli maaşlarının en az asgari ücret düzeyine çıkarılmasını isteyen muhalefete "Bunların sırtında maalesef küfe yok" diye yanıt vermesine tepki gösterdi.

Videoda "emekli"yi canlandıran Sendika Genel Sekreteri Lüle, "Ülkenin itibarı sarayla olmaz emeklilerin yaşam koşullarıyla olur" yazılı küfeyi sırtına alarak, İstanbul'un Kartal ilçesinde sokağa çıktı. Önce üzerinde "Üç harfli çöp market" yazılı konteynerden "alışveriş yapan" emekli, ardından barındığı "Emekli çadırda yaşamaya mahkum edildi yazılı" çadırına girdi. Bu sırada "Maliyeden geldiğini" söyleyen bir kişinin "Çadırın vergisini ödemediğini" belirtmesi üzerine emekli, "Ev sahibim dışarı attı. Gidecek yerim yok" dedi. Bunun üzerine temsili "Maliyeci", "Bunu oy verirken düşünecektiniz. Lütfen çadırı terk edin. Çadırı kaldıracağız" karşılığını verdi.

"Küfe sizin değil, 16 milyon emeklinin sırtında"

Birleşik Emekliler Sendikasından konuya ilişkin yapılan açıklamada,  "Erdoğan diyor ki 'Emekli maaşlarını 12 bin 500 yaptık. Muhalefet 17 bin 500 TL diyor, tabii muhalefetin sırtında küfe yok...' Birleşik Emekliler Sendikası olarak Erdoğan'a diyoruz ki küfe sizin değil sizin lüks yaşantınız için 16 milyon emeklinin sırtında. Artık taşıyamıyoruz. ya emekliye yaşam hakkı ya da derhal emekliye seçim hakkı. Yönetemiyorsunuz istifa edin" ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Emekliler Sendikası, Erdoğan\'ın emekli maaşlarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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