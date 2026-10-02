Birleşik Krallık ve UNDP heyeti Adıyaman'da özel gereksinimli öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Birleşik Krallık ve UNDP heyeti Adıyaman'da özel gereksinimli öğrencilerle buluştu

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Birleşik Krallık ve UNDP heyeti Adıyaman\'da özel gereksinimli öğrencilerle buluştu
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Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jennifer Anderson ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti. Heyet deprem sonrası toparlanma çalışmalarını ele aldı, Toplum Merkezi'nde özel gereksinimli öğrencilerle buluştu.

(ADIYAMAN) - Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jennifer Anderson ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti. Heyet, Adıyaman Belediyesi Toplum Merkezi'nde özel gereksinimli öğrencilerle de bir araya geldi.

Başkan Tutdere, Büyükelçi Jennifer Anderson, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da yürütülen toparlanma çalışmaları, kentin ihtiyaçları ve sosyal hizmetlere yönelik çalışmalar ele alındı. Tutdere, Adıyaman'a sağlanan destekler dolayısıyla heyete teşekkür etti.

TOPLUM MERKEZİ'NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTULAR

Belediye ziyaretinin ardından heyet, Adıyaman Belediyesi Toplum Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi. Merkezde eğitim alan öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünleri inceleyen heyet üyeleri, daha sonra çocuk oyun odası, sanat atölyesi ve üretim atölyesini gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin müzik çalışmalarını da dinleyen konuklar, öğrencileri ve eğitmenleri çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Program kapsamında UNDP tarafından Birleşik Krallık'ın finansal desteğiyle yürütülen "Deprem Sonrası Erken Toparlanma için Mesleki Eğitim, İstihdam ve Sosyal Hizmetler Aracılığıyla Toplum Temelli Modeller Oluşturma Projesi" kapsamında Adıyaman Belediyesi'ne hibe edilen araçlar da incelendi.

Ziyaretin sonunda öğrencilerin hazırladığı çalışmalar ile Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Adıyaman Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ürünler konuklara hediye edildi.

Kaynak: ANKA
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