Biruni Üniversitesi, YÖK Bilim Kafe\'de \'Gazze\'de Öğrenci Olmak\' paneli düzenledi

Biruni Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında " Gazze'de Öğrenci Olmak" konulu panel düzenledi.

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen panel öncesi açıklama yapan Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Gazze'deki öğrencilerle empati kurmanın insani ve vicdani bir mesele olduğunu söyledi.

Gazze'de İsrail saldırılarıyla yaşanan insanlık dramının vicdanları yaraladığını ifade eden Ömerustaoğlu, "Onların yaşadıklarını görüp de üzülmemek elde değil. Sadece üzülmekle yetinmemek gerekiyor, ne yapabiliriz diye bunu ayrıca düşünmeliyiz. Gazze'de öğrenci olmanın ne demek olduğunu konuşacağız." dedi.

Ömerustaoğlu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde eşit eğitim hakkının yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze'deki çocukların böyle bir eğitim hakkının olmadığını görüyoruz. 700 bin çocuk var orada. 420 bininin hiçbir hakkı yok. Bırakın eğitim hakkını, şu anda yaşama hakkından yararlanma olanakları yok. Nereden bir saldırı olacak, bomba düşecek? Eğer bomba düşmezse açlıkla, yoksunlukla, sağlıkla ilgili problemlerle, temiz suyu elde edememenin getirdiği problemlerle ve bir sürü hastalık var biliyorsunuz, onlarla mücadele etmeye çalışan bir insan kitlesi var orada. İnsanlığın geldiği bu 21'inci asrın birinci çeyreğini tamamladık, artık ikinci çeyreğini yaşadığımız bugünde böyle olmamalı diye düşünüyoruz. Bunların durumu nasıl iyileştirilebilir? Biz nasıl katkı yapabiliriz? Bunu konuşacağız."

İnsan hakları meselesinin sürekli gelişim halinde olduğunu aktaran Ömerustaoğlu, gelinen yüzyılda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşak haklarının konuşulduğu bir dünyada, Gazze'de birinci kuşak haklarının bile olmadığını vurguladı.

Ömerustaoğlu, Gazze ile ilgili bir farkındalığa katkı sunmak istediklerini kaydetti.

"Gazzeli çocuklarımız çok başarılılar"

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni de Filistin'den gelen 1000 aileyi misafir ederek, çocuklarını ilçedeki okullara eğitim almaları için yerleştirdiklerini söyledi.

Çepni, Filistinli öğrencilerin kısa sürede Türkçe öğrenerek eğitim almaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın büyük bir kısmı Türkçe bilmiyordu. Hızlı bir şekilde, bu uyumu sağlayacakları şekilde istedikleri tekniklerle hem anne babalarına hem de öğrencilerimize Türkçe eğitimi verdik. Akabinde de hızlı bir şekilde öğrencilerimizi uyum programına alarak diğer akademik derslerindeki başarılarını artırmaya yönelik destek programları uyguladık. Şu anda birçok çocuğumuz üst sınıflara geçti. Buradan liseyi bitirip üniversiteye geçen, üniversite okuyan öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz bir savaştan, katliamdan kaçtılar. Tam olarak savaş denilemez. Savaşı, iki eşit konumdaki ülke birbiriyle yapar ama burada bir taraf var, katil İsrail var. Diğer tarafta mazlum Gazzeli, Filistinli insanlar var."

Türk halkının misafirperverliğini göstererek destek sağladığını dile getiren Çepni, "Tam bir Türk misafirperverliğiyle öğrencilerimize akademik anlamda her türlü desteği veriyoruz. Aynı zamanda savaş psikolojisini yenmeleri için de rehberlik hizmeti veriyoruz. Hem akademik hem de psikolojik gelişimlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Şunu söyleyebilirim, Gazzeli çocuklarımız çok başarılılar. Çünkü olumsuz koşullardan geldiği için buradaki her türlü imkanın farkındalar ve şükrediyorlar. Mutlak surette başarılı olmaları gerektiğini biliyorlar. Allah'ın da yardımıyla çok başarılara imza atıyorlar." diye konuştu.

"Oradaki öğrenci ailesiyle birlikte hayatta kalma mücadelesi vermektedir"

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Filistinli Raghib Suradi de Filistinli bir birey ve Türkiye'deki bir akademisyen olarak Gazze'deki öğrencilerin ve akademisyenlerin yaşadığı zorlukları ve eksiklikleri konuşmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Gazze'deki eğitim sürecinde büyük zorluklar yaşandığının altını çizen Suradi, şöyle konuştu:

"Eğitim sürecinde elektrik, ulaşım, internet gibi unsurlar normal şartlarda eğitimin içinde bulunması gerekirken, şu an Gazze'deki öğrenciler için en büyük zorluklar bunlardır. Eğitim sürecindeki en temel modül yüz yüze eğitimdir. Bir çatı altında bir araya gelmek, hoca eşliğinde eğitim almak temel gerekliliktir. Ancak Gazze'deki öğrenciler için bu durum büyük bir engeldir. Gazze'de fiziki zorlukların yanı sıra önemli psikolojik sorunlar da mevcuttur. Oradaki öğrenci sadece bir öğrenci olarak yaşamamakta, ailesiyle birlikte hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Ailesi için su, yemek, elektrik ve gelir kaynağı temin etmeye çalışan bir öğrenciden bahsediyoruz."

Suradi, öğrencinin kafasında "Ailem, evim, üniversitem, eğitimim normaline ne zaman dönebilir?' sorusunun sürekli yer aldığını vurgulayarak, "Bu fiziki ve psikolojik zorlukları bugün dile getirmek benim için çok değerli ve önemlidir. Umarım oradaki arkadaşlarıma ve öğrencilerime en güzel ve uygun şekilde tercüman olurum." ifadelerini kullandı.

Panelde konuşmacılar, Gazze'de öğrenci olmanın zorluklarını anlattı.

Etkinliğe, Filistinli öğrenciler ile Biruni Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.