Bişar Bektaş\'ın ilk uzun metrajı \'Gayda Yolu\' Boğaziçi Film Festivali\'nde gösterildi

Yönetmenliğini Bişar Bektaş'ın üstlendiği "Gayda Yolu", 14. Boğaziçi Film Festivali'nde beğeniye sunuldu.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 14. Boğaziçi Film Festivali devam ediyor.

Festival kapsamında yönetmen Bektaş'ın senaryosunu Henar Daşğın Bektaş ile birlikte kaleme aldığı "Gayda Yolu" filmi Atlas 1948 Sineması'nda izleyicilerle buluştu.

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide konuşan yönetmen Bektaş, filmde aynı coğrafyadan gelen ancak farklı yaşam deneyimlerine sahip iki karakterin karşılaşması üzerinden toplumsal ve bireysel çatışmaları ele almaya çalıştığını söyledi.

Türk sinemasında taşra anlatılarına ilişkin okumalarından hareketle farklı bir hikaye kurmayı amaçladığını belirten Bektaş, şunları kaydetti:

"Genellikle batıdan biri taşrada bir yere gitmiş oluyor. Yozgat'a ya da Bitlis'e gitmiş oluyor. Yozgatlı Yozgatlıyla kavga etmiyor ya da Bitlisli Bitlisliyle kavga etmiyor. Ben bu kalıbı da kırmak istedim. İki karakterim de oralı ama biri farklı nedenlerden kaynaklı göç etmiş bir aileden geliyor. Batıya gelmiş, orada eğitimini alıp ilk görev yerine atanmış. Hasan'ın üniversiteden edindiği doğrular gerçekten doğru ama Hasan'ın yabancılaştığı şeyin içindeki Remzi de doğru bir karakter. Remzi, hayatta kalmak için zor bir hayatın içerisinde olabilir ama bu onun kötü bir insan olduğunu göstermiyor. Özellikle kendi içlerindeki o kavgadan bir vicdanın ortaya çıkmasını seyirciye göstermek istedim."

Bektaş, filmin hikayesinin köyünde öğretmenlik yaptığı dönemde şekillenmeye başladığını, senaryo çalışmalarını Henar Daşğın Bektaş ile yürüttüğünü anlattı.

Filmin ilk uzun metraj çalışmaları olduğunu ve yapım sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirten Bektaş, çekimleri 2023-2024 yıllarında gerçekleştirdiklerini aktararak, projeye maddi ve manevi destek veren ailesine, oyunculara ve ekibe teşekkür etti.

"Hasan'ı çok sevdim, hiç yargılamadan anlamaya çalıştım"

Filmde Hasan karakterini canlandıran Baran Şükrü Babacan, senaryoyu okuduğunda hikayenin sadeliğinden ve karakterin gündelik hayattaki gerçekliğinden etkilendiğini ifade etti.

Bağımsız sinemada daha önce de çalıştığını belirten Babacan, Hasan karakterinin kendi yaşamıyla da benzerlikler taşıdığını dile getirdi.

Babacan, ailesinin kendisi doğmadan önce Diyarbakır'dan Antalya'ya taşındığını söyleyerek, şunları anlattı:

"Ben Antalya'da büyüdüm ama her zaman tam oraya ait olamamak ya da Doğu'yu arkadaşlarımla konuştuğumda onların beni çok Batılı bulması gibi bir durum yaşadım. Bir yere tam olarak ait hissedememe durumu vardı. Hasan'da beni etkileyen kısım da buydu. Ben de oraya gittiğimde kendimde yeni şeyler keşfetmeye başladım. Bu, kendi içimdeki manevi bir yolculuğa da dönüştü. Hasan'ı çok sevdim, hiç yargılamadan anlamaya çalıştım."

Filmde Şerife karakterine hayat veren Mine Doğan ise karakterin Hasan'ın yaşamında önemli kırılma noktalarına dokunduğunu belirtti.

Şerife'nin güçlü, kararlı ve ne istediğini bilen bir kadın olduğuna işaret eden Doğan, karakteri anlamak için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

Doğan, Şerife'nin Hasan'ın hayatında derin değişimler yarattığını da aktararak, karakterler arasındaki aşk ve tutkunun filmin geneline yayıldığını sözlerine ekledi.

Film hakkında

Yapımcılığını M. Tayfur Aydın'ın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Ferhan Akgün ve Hüseyin Zerder, kurgusunu Amir Etminan yaptı.

Filmin oyuncu kadrosunda Baran Şükrü Babacan, Kadim Yaşar, Celal Öztürk, Mine Doğan, Fatih Süzer ve Muhammed Cangören yer aldı.

Film, ailesiyle uzun yıllar önce Diyarbakır'a göç eden ve eğitimini tamamladıktan sonra doğup büyüdüğü kasabaya öğretmen olarak dönen Hasan'ın hikayesini konu alıyor. Hasan, okuluna gelen imzasız bir ihbar mektubunun ardından haksızlığa uğrayan bir kişinin hakkını savunmak için gerçeğin peşine düşüyor.