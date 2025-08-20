Bisiklet Hırsızı 14 Yaşında Tutuklandı

Adana'da farklı adreslerden 6 bisiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Seyhan, Çukurova ve Sarıçam ilçelerindeki bisiklet hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.
Farklı adreslerden 6 bisiklet çaldığı tespit edilen şüpheli A.M. (14), polis ekiplerince evinde yakalandı. Bisikletler ise adreste bulunamadı.
Zanlı, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bisikletlerden birinin çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
