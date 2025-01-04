Bisiklet kazasında çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde istinat duvarını aşarak yola düşmesi sonucu ağır yaralanan bisikletli çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Arkadaşlarıyla bisiklet süren 14 yaşındaki Tuna Toplar, Zafer Mahallesi Ahrandı mevkiinde yokuş aşağı seyrederken kontrolünü kaybetti.
Elektrikli bisikletiyle yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarını aşan Toplar, yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Başını beton zemine çarptığı belirlenen Toplar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Toplar'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ödemiş 50. Yıl Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olan Toplar'ın, okulun güreş takımında yer aldığı ve müsabakalarda madalyalar kazandığı öğrenildi.
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