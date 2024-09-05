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Bisikletiyle barışa pedal çeviren gezgin Domaniç dağlarında

KÜTAHYA - Bisikletiyle başladığı geziyle, barışı dünyaya yaymayı hedeflediğini belirten gezgin Metin Sert, Kütahya'nın Domaniç ilçesine geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hayriye köyünde doğan ve Almanya'da yaşayan Sert, bisikletiyle Domaniç'e geldi. Sert, özellikle Domaniç dağlarına hayran kaldığını belirterek, turuna Manisa Salihli, Kuşadası, Foça, Dikili, Ayvalık, Erdek, Bursa ve yeniden İnegöl'de son vereceğini ifade etti. Son üç yıldır elektrikli bisiklet kullanan Sert, özellikle yokuşları çıkarken bu bisikletin sağladığı rahatlıktan çok memnun olduğunu söyledi. Sert, Domaniç dağlarına kolayca aşabilmesini de elektrikli bisikletine borçlu olduğunu belirtti.

Bisikletinin arkasında taşıdığı barış bayrağı ile dikkat çeken Metin Sert, bu yolculuğunun sadece bir gezi değil, aynı zamanda bir mesaj taşıdığını vurguladı. "Herkes savaş diyor, ben barış diyorum" diyen Sert, Gazze ve Ukrayna'da yaşanan insanlık dışı olaylardan bahsederek, dünyanın son 20 yılda savaşlarla çevrili olduğunu ve barışı savunduğunu ifade etti.