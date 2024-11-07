Bisikletliler, Atatürk'ü Anıtkabir'de Ziyaret Etmek İçin Yola Çıktı - Son Dakika
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Bisikletliler, Atatürk'ü Anıtkabir'de Ziyaret Etmek İçin Yola Çıktı

Ataşehir Belediyesi ve Bisikletliler Derneği, 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya bisikletle yola çıktı. Özellikle bu yıl 'Atamızın Yolundayız' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Anıtkabir'e ulaşmak için yüzlerce kilometre pedal çevirecek.

07.11.2024 14:27  Güncelleme: 14:28
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi ve Bisikletliler Derneği, 10 Kasım'da Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret etmek için "Atamızın Yolundayız" sloganıyla yola çıktı. Ataşehir'de bir araya gelen bisikletliler, yüzlerce kilometre pedal çevirerek, 10 Kasım'da Anıtkabir'e varacak. Ataşehir Belediyesi'nin otobüsü de yolculuklarında onlara eşlik edecek.

2008 yılından itibaren her yıl İstanbul'dan Ankara'ya bisikletleriyle kortej yapan Bisikletliler Derneği, Ataşehir Belediyesi'nin önünden bir kez daha yolculuklarına başladı. Bugün saat 10.00'da yola çıkan kortej, 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna varmak için pedal çevirecek.

"İstanbul'dan Anıtkabir'e Demir Atlarımızla Pedallıyoruz" sloganıyla hazırlanan yolculuğun ardından 10 Kasım Pazar günü, 81 ilden gelen diğer bisikletlilerle Aslanlı Yol'dan geçerek Ata'nın huzuruna çıkacak bisikletliler, Ataşehir Belediyesi'nden aldıkları Türk bayrağını Anıtkabir'e bırakacak.

Korteji yolculuğa uğurlayan ve sporcularla sohbet eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bu anlamlı yolculuğunuzdan dolayı sizleri gönülden tebrik ediyorum. Ata'mızın huzuruna vararak, Ataşehirimizin sevgisini ve saygısını 10 Kasım'da Anıtkabir'e taşıyacaksınız. Bizler de Atamıza laik olmak için Ataşehir Belediyesi olarak görevlerimizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda spor dostu bir belediye olma yolunda projelerimizi de hayata geçireceğiz. Yolunuz açık olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bisikletliler, Atatürk'ü Anıtkabir'de Ziyaret Etmek İçin Yola Çıktı - Son Dakika

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