"Bitki Rehberleri Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı" İstanbul\'da yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Kent Kimliğini Yansıtacak ve İklim Değişikliğine Uyum Sağlayacak Odunsu Bitki Rehberleri Projesi"ne ilişkin, "Her biri bilimsel esaslara göre özenle seçilmiş odunsu bitkiler sayesinde hem karbon tutulumunun artırılması sağlanacak hem de şehirlerimizin çevresel direnci güçlendirilecektir." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü Otağ-ı Hümayun'da düzenlenen "Bitki Rehberleri Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Varank, doğayla uyumlu, çevreye duyarlı bu anlamlı projede bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Varank, "Kent Kimliğini Yansıtacak ve İklim Değişikliğine Uyum Sağlayacak Odunsu Bitki Rehberleri Projesi"nin doğayla barışık, iklim değişikliğine dirençli, yaşanabilir ve estetik değeri yüksek kentler için atılmış son derece önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Türkiye'de de görülen iklim değişikliğine dikkati çekilen Varank, "Bu dramatik değişim karşısında artık seyirci kalmak mümkün değildir. Mevcut şehirleşme politikalarımızı, altyapı yatırımlarımızı, yeşil alan planlamalarımızı ve çevre düzenlemelerimizi yeni iklim gerçekliklerine göre yeniden ele almak ve şekillendirmek zorundayız. İşte tam da bu noktada kentlerimizin kimliğini ve kültürel dokusunu korurken aynı zamanda iklim değişikliğine dirençli hale getirmek, en temel önceliklerimiz arasında yer almalıdır." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Varank, 81 ilde 100 milyon metrekare yeşil alan hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Millet Bahçeleri Projesi"nin başlatıldığını anlattı.

YTÜ'nün Davutpaşa Kampüsü'nde 2021 yılında 240 bin metrekarelik alanda millet bahçesinin tesis edildiğini belirten Varank, bu çalışmayla biyolojik göletlerden bitki tünellerine kadar farklı bileşenlerin bir arada sunulduğunu dile getirdi.

Varank, söz konusu projenin kent estetiğiyle ekolojik uyumu buluşturan son derece anlamlı bir çalışma olduğunu kaydederek, "Her biri bilimsel esaslara göre özenle seçilmiş odunsu bitkiler sayesinde hem karbon tutulumunun artırılması sağlanacak hem de şehirlerimizin çevresel direnci güçlendirilecektir. Aynı zamanda bu bitkilerin doğru ve yerel koşullara uygun şekilde seçilmesi sayesinde su tasarrufu sağlanacak, kent ekosistemleri desteklenecek ve görsel olarak güçlü bir peyzaj dokusu oluşturulacaktır." ifadelerini kullandı.

Rehberin hazırlanmasında üniversitelerin ve akademisyenlerin üstlendiği rolün bilim ve kamu işbirliğinin ne kadar kıymetli ve işlevsel düzeye ulaştığını açıkça gösterdiğini dile getiren Varank, bu işbirliğinin daha yaşanabilir, dirençli ve bilinçli şehirlerin inşasına da zemin hazırladığının altını çizdi.

"Üniversite-kamu işbirliğinin en somut ve en başarılı örneklerinden"

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik de ülkenin şehircilik anlayışında dönüştürücü etki oluşturacak, doğaya saygılı, sürdürülebilir ve bilim temelli yaklaşımı kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Debik, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile üniversitemiz öncülüğünde belli bir aşamaya getirilen 'Kent Kimliğini Yansıtacak ve İklim Değişikliğine Uyum Sağlayabilecek Odunsu Bitkiler Rehberi Projesi', çevre, bitki ve şehir bağlamında üniversite-kamu işbirliğinin en somut ve en başarılı örneklerinden biridir." dedi.

Proje kapsamında İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 22 ilin bitki rehberinin tamamlandığını anlatan Debik, 5 bölgedeki 59 ile ait özgü rehber kitapların yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Varank ile Rektör Prof. Dr. Debik, projenin protokolünü imzaladı.

Şehirlere özel bitki rehberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, şehirlerde yeşil alanların tasarımında kent kimliğini destekleyecek, yöreye uygun, iklim değişikliğine dayanıklı doğal bitki türlerinin tercih edilmesi için 81 ilde "Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Odunsu Bitki Rehberleri Projesi"ni hayata geçiriyor.

Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel odunsu bitki örtüleri incelenirken iklim ve ekolojik özelliklere göre illerin bitki varlığı kayıt altına alınıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Var'ın başkanlığındaki teknik ekipte 24 üniversiteden 26'sı profesör 55 uzman yer alıyor.

81 il için özel hazırlanan bitki rehberleriyle yerel koşullara uygun ve kent kimliğini destekleyecek bitki türleri öneriliyor.

Proje kapsamında 22 kitabın yazım aşaması tamamlanırken 81 kitaplık serinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Bakanlık, ilk etapta İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere yönelik "Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberleri"ni hazırladı.