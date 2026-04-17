Bitkilerden Elektrik Üretildi
Bitkilerden Elektrik Üretildi

17.04.2026 10:20
BAİBÜ'nün biyopil projesiyle saksı bitkileri elektrik üretiyor, enerji verimliliği sağlanıyor.

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öncülüğünde geliştirilen biyopil projesiyle saksı bitkilerinden elektrik üretildi. TÜBİTAK tarafından da kabul edilen sistem, 25 metrekarelik bir alanı LED aydınlatmayla besleyebiliyor. Geliştirilen sistem sayesinde evlerde dekoratif amaçla kullanılan bitkiler, aynı zamanda elektrik üretiminde de kullanılabilecek.

Bolu ve Ankara'dan akademisyen, mühendis ve mimarlardan oluşan 5 kişilik ekip, yenilenebilir enerji alanında dikkat çeken bir projeye imza attı. Saksı bitkilerinden elektrik üretmeyi başaran ekip, geliştirdikleri biyopil sistemiyle enerjinin verimli şekilde kullanılmasını sağladı. Projenin, yenilenebilir enerji kaynaklarına yeni bir alternatif sunması hedeflenirken, özellikle küçük ölçekli enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir potansiyele sahip olduğu değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte ise büyük peyzaj çalışmaları, telsiz ve telefonların şarj edilmesi ve savunma sanayi sistemlerine enerji sağlanması hedefleniyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Tuna tarafından yürütülen projede Prof. Dr. Ayhan Orhan, Doç. Dr. Ali Çelik, Malzeme ve Metalurji Yüksek Mühendisi Nurettin Çek, Mekatronik Yüksek Mühendisi Selman Sezer, Mimar Gamze Tekin yer aldı.

'OĞLUM BİTKİLERDEN NEDEN ENERJİ ÜRETİMİYORUZ" DİYE SORDU PROJE ÖYLE BAŞLADI

Projenin, oğlunun kendisine sorduğu soruyla başladığını belirten Doç. Dr. Aysun Tuna, "Projemiz TÜBİTAK 1005, 'Yenilikçi Fikirler Başlığı Altındaki' programda kabul edilmiş bulunmakta ve ağustos ayı itibariyle de tamamlamak üzere de çalışmalarımızı hızı vermiş durumdayız. Tabii projenin geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. Aslında ilk başlangıç nüvesini oğlum attı, diyebilirim, 5'inci sınıfta, 'Neden bitkilerden enerji üretemiyoruz' konusuyla başlayan bir serüvende, aynı zamanda proje ekibi üyemiz Nurettin Çek ve çok değerli mühendisimizle birlikte bir proje ortaklığına girmiş bulunduk. Yaklaşık 2018 yılından itibaren bu çalışma kafamızda vardı" dedi.

'BİR BİTKİ ENERJİ ALTYAPISINA DÖNÜŞEBİLİR Mİ'

Doç. Dr. Aysun Tuna, "Aslında şu an temel konumuz ve bütün dünyanın ortak noktada bulunduğu konu, enerji kavramı. Biz şu an yenilebilir enerji olarak belli kaynakları kullanabiliyoruz. Bildiğiniz üzere güneş ve rüzgar veya diğer madenler gibi. Ama tabii ki yapılan çalışmalar var ama bir bitkilerin de doğal peyzajın en önemli özelliklerinden, unsurlarından biri olan bitkilerin de bu kapsamda çok düşünülmemiş olduğunu biliyoruz. Burada bitkilerden enerji, bir bitkinin bir yenilenebilir kaynak olarak, 'Bir bitki enerji altyapısına dönüşebilir mi?' sorusuyla başlayan bir proje aslında bu" dedi.

'FOTOSENTEZİ ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜREN BİR SİSTEM'

Sistemin fotosentezi elektriğe dönüştüğünü belirten Yüksek Mühendis Nurettin Çek, "Bizim yapmış olduğumuz sistem bitkilerin fotosentezini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren bir biyokimyasal yani biyolojik bir sistem. Bu bir biyopil olarak adlandırılabilir. Geçmişte zaten limon ve patatesten enerji üretimi bunun temeliydi. Biz bu sistemleri biraz daha ilerlettik. Şu an üretmiş olduğumuz sistemde tekniğin bilinen durumuna kıyasla 4,7 kat daha yüksek enerji üretimi ortaya koymuş bulunmaktayız. Şu an sistemimiz özellikle LED'li aydınlatma yapma özelliğine sahip ve 25 metrekare bir odayı rahatlıkla aydınlatabilmektedir. Bu sistemler aydınlatma teknolojilerinde LED'ler yoluyla sensör uygulamalarında düşük güçlü sensörleri takip etmede onların enerjisini karşılamada yaygın kullanım alanına sahip olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Haber - Kameran: Oğuzhan EKE/ BOLU,

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitkilerden Elektrik Üretildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bitkilerden Elektrik Üretildi - Son Dakika
