Bitlis çevre yolunda duvara çarpan tırın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bitlis çevre yolunda duvara çarpan tırın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Bitlis çevre yolunda duvara çarpan tırın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Bitlis çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tır duvara çarptı ve sürücü yaralandı. AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı; incelemenin ardından tır yoldan kaldırıldı.

Bitlis'te kontrolden çıkarak duvara carpan tırın sürücüsü yaralandı.

Bitlis çevre yolunda Selahattin Akar'ın kullandığı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan Akar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İncelemenin ardından tır yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
OtomobilGüncelBitlisAFADKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis çevre yolunda duvara çarpan tırın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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