Bitlis Emniyet Müdürü Ataman, gazetecilerle buluşup Dünya Gazeteciler Günü\'nü kutladı

Bitlis Emniyet Müdürü Ataman, gazetecilerle buluşup Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Polis Evi'nde basın mensuplarıyla buluşarak 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı. Toplantıda trafik, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenliği ve polis-vatandaş işbirliği görüşüldü; gazeteciler Ataman'a yeni görevinde başarılar diledi.
Bitlis İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.
Bitlis Polis Evi'nde ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayan Ataman, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Kentte halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ataman, yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıda, il merkezi ve ilçelerde yaşanan trafik sorunları, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenliği ve polis-vatandaş işbirliği konuları görüşüldü.
Gazeteciler de Ataman'a yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
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