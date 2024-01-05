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Bitlis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bitlis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Bitlis merkezli olarak Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.01.2024 - 10:32,
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BİTLİS merkezli Adana ve Mersin'deki dolandırıcılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda internet üzerinden 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Bitlis merkezli Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliye'ye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Bitlis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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