Bitlis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Esra Ezmeci\'nin ağzını açık bırakan yardım! Bir kişi 16 milyon bağışladı

BİTLİS merkezli Adana ve Mersin'deki dolandırıcılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda internet üzerinden 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Bitlis merkezli Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliye'ye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)