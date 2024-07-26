Bitlis Merkezli Usulsüz Rapor Operasyonunda 19 Kişi Tutuklandı

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Bitlis merkezli 6 ilde usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 98 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan 98 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlandı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 50 kişi serbest bırakıldı, 48 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 21'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 19'u da tutuklandı.

Bitlis merkezli İstanbul, Van, Siirt, Batman ve Bingöl'de 22 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alan 98 şüpheli gözaltına alınmış, raporlarla alınan 17 araca el konulmuştu.