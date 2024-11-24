Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

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Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programda Vali Ahmet Karakaya ve Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün konuşmaları ile öğretmenlerin önemi vurgulandı. Etkinlikler, şiirler, oratoryo gösterisi ve ödül töreni ile sona erdi.

24.11.2024 13:54  Güncelleme: 14:08
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Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

BİTLİS - Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan program Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.

Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, eğitimli bir geleceğin yetişmesine sadece ülke insanımızın değil, dünya mazlum ülkelerinin de ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle sözlerimiz öğretmenleri gününüzü kutlayarak başlamak istiyorum. Bizler, oku diye başlayan bir kitaba inanıyoruz. Bir harf öğretene kırk yıl köle olmayı öğreten bir medeniyete sahibiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ise iki tür sıfat taşır. Birincisi Başkomutandır, ikincisi ise Başöğretmendir. Yani savaş döneminde Başkomutan, barış zamanında da Başöğretmen olarak anılmayı tercih etmiştir. Bizim bütün geleneğimiz eğitime değer verme üzerine kurulmuştur. Bu dünyanın her tarafında hep böyledir. İşte insan yetiştiren öğretmenlerimiz toplumun gerçek anlamda mimarlarıdır. İnsan yetiştirmek çok önemlidir. İnsan yetiştirmenin temelinde 3 ana ayak vardır. Birincisi çocuklarımızın bilimsel ve akademik anlamda en yüksek gelişmeyi sağlamaktır. Bunun her daim peşinde olmak zorundayız. Diğeri çocuklarımız özgüvenlerini sanatla kültürle barışık şekilde kazanmalıdırlar. Üçüncüsü de milli ve manevi değerlerine bağlı gençler yetiştirmektir. Bu milletin daha güçlü olmasına, ayağa kalkmasına, sadece ülke insanlarının değil, mazlum dünya ülkelerinin de ihtiyacı vardır. Bu uğurda geleceğimizi yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününüzü kutluyorum."

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, her hali saygınlık uyandıran, gayretlerine aşık, heyecanı ve azmiyle çocuklarımıza ışık saçan, ahlak ve adalet üstüne inşa ettikleri ilim nefesleriyle, irfan pınarlarımız olan öğretmenlerimizin günü olduğunu ifade ederek, "Bizler, öyle bir medeniyet ve kültürün mirasçılarıyız ki bilginler, erenler, arifler, ilim, irfan ve sanat sahibi büyük zatlar; her mevkiden, her makamdan bir adım önde olmuş ve bir adım önde tutulmuşlardır. Onlar, yaşadıkları devrin liderlerine yön vermiş, bilgi ve hikmetleriyle, yaşadıkları asrın göz bebeği haline gelmişlerdir. Onlar, yaşadıkları çağı ve sonraki yüzyılları aydınlatmak için gök kubbemizde, her daim asılı duran bilgi huzmeleri olarak tarihe mal olmuşlardır. Her zaferin ardında bir dua, her galibiyetin gerisinde bir bilgi ve her fethin ruhunda, elleri öpülesi devrin öğretmenleri yer almıştır" dedi.

Konuşmaların ardından Öğretmen ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Oratoryo gösterisi ve sinevizyon gösteriminin ardından Program 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödül verilmesi ile devam etti. Ayrıca emekli öğretmenler ve en kıdemli öğretmen ile en yeni öğretmene çiçek verilen program çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Kültür Merkezindeki programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Kurum amirleri, Siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bitlis\'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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