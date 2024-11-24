Bitlis\'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları

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BİTLİS'te, eğitimciler 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla başöğretmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çeşitli etkinliklerle devam eden programda, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen çelenk sunma töreni sonrası 24 Kasım öğretmenler günü programı, Kültür Merkezinde devam etti. Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bitlis Valisi Karakaya, eğitimli bir geleceğin yetişmesine sadece ülkedeki insanların değil, dünya mazlum ülkelerinin de ihtiyacı olduğunu söyledi. Vali Karakaya, "Bizler, oku diye başlayan bir kitaba inanıyoruz. Bir harf öğretene kırk yıl köle olmayı öğreten bir medeniyete sahibiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ise, iki tür sıfat taşır. Birincisi başkomutandır, ikincisi ise başöğretmendir. Yani savaş döneminde başkomutan, barış zamanında da başöğretmen olarak anılmayı tercih etmiştir. Bizim bütün geleneğimiz eğitime değer verme üzerine kurulmuştur. Bu dünyanın her tarafında hep böyledir. İşte insan yetiştiren öğretmenlerimiz toplumun gerçek anlamda mimarlarıdır. İnsan yetiştirmek çok önemlidir. İnsan yetiştirmenin temelinde 3 ana ayak vardır. Birincisi çocuklarımızın bilimsel ve akademik anlamda en yüksek gelişmeyi sağlamaktır.Diğeri çocuklarımız özgüvenlerini sanatla kültürle barışık şekilde kazanmalıdırlar. Üçüncüsü de milli ve manevi değerlerine bağlı gençler yetiştirmektir."dedi.,

Şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, mesleğe yeni adım atan aday öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi. Oratoryo ve sinevizyon gösteriminin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödül verilirken, emekliye ayrılan ve kıdemli olan öğretmenlere de plaket verildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,