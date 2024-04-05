Bitlis'te 3 çocuk annesi Elif Aydın, erkek rakiplerini geride bırakarak muhtar oldu - Son Dakika
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Bitlis'te 3 çocuk annesi Elif Aydın, erkek rakiplerini geride bırakarak muhtar oldu

Bitlis\'te 3 çocuk annesi Elif Aydın, erkek rakiplerini geride bırakarak muhtar oldu

Bitlis'te yapılan mahalli idareler seçimlerinde 6 erkek rakibini geride bırakarak muhtarlığı kazanan 3 çocuk annesi Elif Aydın, mahallenin sorunlarının çözümüne odaklandı. Gazibey Mahallesi'nde muhtarlığa aday olan Aydın, en yakın rakibinden 40 oy fazla alarak seçimi kazandı. Aydın, mahallenin eksikliklerini gidermek ve yaşanabilir bir mahalle oluşturmak için çalışacağını belirtti. Ayrıca, yardıma muhtaç ailelere destek olmak amacıyla bir vakıf kurmayı planladığını ifade etti.

05.04.2024 14:29  Güncelleme: 14:35
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Bitlis'te, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 6 erkek rakibini geride bırakarak muhtarlığı kazanan 3 çocuk annesi Elif Aydın, mahallenin sorunlarının çözümüne odaklandı.

Gazibey Mahallesi'nde muhtarlığa aday olan 30 yaşındaki Aydın, 6 erkek adaya karşı yarıştığı seçimde en yakın rakibinden 40 oy fazla alarak kazandı.

Bugünlerde mahalle sakinlerinin tebriklerini kabul eden Aydın, gazetecilere, Gazibey Mahallesi'nin Bitlis'in en eski mahallelerinden biri olduğunu söyledi.

Mahallenin hizmet anlamında eksiklerinin olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bu eksiklikleri en kısa sürede yetkililer ile çözmeye çalışacağız. Mahallemizin kadınlarıyla temiz ve yaşanabilir bir mahalle oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Bir önceki muhtarımıza bir işim düşmüştü. Birkaç kez gitmeme rağmen ilgilenmedi. Ayrıca muhtarlar derneğine gittim. Burada da sorunumla ilgilenmediklerini görünce eşime muhtar adayı olacağımı söyledim. Sağ olsun o da bana destek verdi. Gazibey Mahallemiz Bitlis'in kültürel bakımından en özel mahallelerinden biri. Tarihi evlerimiz var. Yapılacak çok işimiz var. Sorunları çözmek için buradayız. Kurumlarla işbirliğiyle mahallemize hizmet edeceğiz."

Kentteki 13 mahalle muhtarı arasında tek kadın muhtar olduğunu ifade eden Aydın, erkek muhtarlar arasında kabul gördüğünü ifade ederek, "Mahallede yardıma muhtaç birçok aile var. Bununla ilgili iş insanları ile mahallede bir vakıf kurarak, kendi aramızda sorunları çözmek istiyoruz. Seçilmem için bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de çalışmalarımla onların bu desteğine karşılık vereceğim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te 3 çocuk annesi Elif Aydın, erkek rakiplerini geride bırakarak muhtar oldu - Son Dakika

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