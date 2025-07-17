Bitlis'te Dijital Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

17.07.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te gençlerin becerilerini geliştirmek amacıyla kurulan Dijital Gençlik Merkezi açıldı.

Bitlis'te, gençlerin becerilerinin artırılması ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla kurulan Dijital Gençlik Merkezi, törenle hizmete açıldı.

Bitlis Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliğinin işbirliğinde hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında Mevlana Parkı'nda kurulan merkezde çalışmalar tamamlandı.

Merkezin açılışına katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin devletin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

İlgili kurumların buna yönelik kıymetli çalışmalar yürüttüğünü belirten Karakaya, şöyle devam etti:

"Bugün, Bitlis Belediyesinin çabalarıyla hayata geçirilen merkezin açılışını gerçekleştiriyoruz. Belediye Başkanımızı ve ekibini yürekten kutluyorum. Gençlerimizin bilimle, sanatla iç içe yetişmesi, dünyayı takip etmesi ve değerlerine sahip bireyler olarak yetişmesi gerekiyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar Türkiye'nin dünyada hak ettiği yere ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bilim, yazılım diyoruz. Çocuklarımızın zihinleri gençken bu alanlarda bilgi sahibi olması, kendilerini geliştirmesi çok kıymetli."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da gençlik merkezini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Dijitalleşme çağında olduklarını anımsatan Tanğlay, "Bu projeyi hayata geçirirken Bitlisli gençlerimizin Türkiye'de ve dünyada rakipleriyle yarışabilmesi ve iş edinmede avantaj sağlaması için bu imkanı sunmak istedik.

Ekiplerimiz ve eğitmenlerimizle gençlerimizi hem meslek edinmede hem de dijital platformlarda desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

UNDP Bölge Koordinatörü Yunus Ertan ise merkezin açılışını, kadınların ve dezavantajlı grupların dijital dünyada daha görünür olması ve yaratıcılıklarının gelişmesi açısından stratejik bir adım olarak gördüklerini vurguladı.

Ertan, "Merkezde yapay zeka, yazılım, dijital tasarım, e-ticaret, veri analizi ve siber güvenlik gibi alanlarda uzun dönemli eğitimler verilecek. Böylece kadın kooperatifleri, gençler ve dezavantajlı gruplar dijital ve sosyo-ekonomik dünyayla daha entegre olabilecek." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Karakaya, Tanğlay ve katılımcılar merkezi gezdi, gençlerle sohbet etti.

Açılışa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Bitlis Şube Başkanı Güven Güngördü, AK Merkez İlçe Başkanı Emre Güzelsoy, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Vahit Orak, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Yapay Zeka, Teknoloji, Yazılım, Gençlik, Eğitim, bitlis, Güncel, Yaşam, Ula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Dijital Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı
A Milli Takım’ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu A Milli Takım'ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
Jose Mourinho, Jhon Duran’a sitem mi etti Fenerbahçe’den o iddialara cevap Jose Mourinho, Jhon Duran'a sitem mi etti? Fenerbahçe'den o iddialara cevap
Fenerbahçe’ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı Fenerbahçe'ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
Galatasaray’la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı Galatasaray'la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz

16:17
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
12:58
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat
Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
21:21
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
21:13
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
21:00
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
20:59
İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor’da
İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor'da
20:55
Ankaragücü’nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
Ankaragücü'nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
20:45
Belçika’da festival öncesi yangın Sahne tamamen küle döndü
Belçika'da festival öncesi yangın! Sahne tamamen küle döndü
20:34
Osimhen’i istemediler Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
20:25
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
20:14
İtalyan ekibine kötü haber Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
20:04
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 16:54:53. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Dijital Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.