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Bitlis'te Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri HDP İl Binası önünde basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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Bitlis'te Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri HDP İl Binası önünde basın açıklaması yaptı

Bitlis'te Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, adı DEM olarak değiştirilen HDP İl Binası önünde basın açıklaması yaparak, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın sözlerine tepki gösterdi. Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulunularak, bu partilerin kapatılması için referandum yapılması istendi. Gaziler ve şehit aileleri, teröristleri Gazi Meclisi'nde görmek istemediklerini belirtti.

27.12.2023 - 16:14,
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BİTLİS'te Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, adı DEM olarak değiştirilen HDP İl Binası önünde basın açıklaması yaptı. Slogan atıp, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın sözlerine tepki gösteren Önder Öztürk, Anayasa Mahkemesi, bu partileri kapatmazsa referandum yaparak, konuyu milletimizin vicdanına taşıyın. Artık Gazi Meclisimizde terörist görmek istemiyoruz dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, Hüsrev Paşa Mahallesi bulunan ve adı DEM olarak değiştirilen HDP İl binası önünde toplandı. Şehit yakınları ile gaziler, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat etmeyecek açıklamasına tepki gösterdi. Toplanan grup adına açıklama yapan Önder Öztürk, şehit olan 12 askere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyerek Tüm Türkiye, şehitlerimizin haberi ile sarsılırken, yüreklerimiz yanarken, terör sevicisi batının çocukları hem bu millete hem bu vatana ihanet ediyor, aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya devam ediyor. İsmi ve cismi oynak, tek amacı terör seviciliği yapmak, dağdaki hainlere kol kanat germek olan HDPDEM partisi, bu milletin değerlerine, insanına, birliğine ve bütünlüğüne kastetmeye devam ediyor. Farklı zamanlarda farklı isimlerle HDPDEM karşımıza çıksa da alçaklığını, hainliğini ve kirli emellerini hiçbir zaman gizleyemeyecektir. Tasması batının elinde olan, kime ve neye hizmet ettiği belli olan, salyasını milletimizin üzerine bulaştırmak isteyenler bilsinler ki bu millet sizin havlamalarınızı susturacak, hak ettiğiniz karşılığı size bildirecektir. HDPDEM Parti Eş başkanı Tuncer Bakırhan denen hain, bebek katili, İmralı canisine özgürlük isterken 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat edemeyecek' diye bizleri tehdit etmeyi ihmal etmemiştir. Bizi, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman diye bölmek isteyen, bu milleti parçalamanın farklı yollarını arayan, hainlikte sınır tanımayanlar her dönem oldu. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sadece bu terör örgütlerine değil, bütün dünyanın gözüne soktuk. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenler, bilsinler ki milli birlik ve bütünlüğümüze kastedenlerin kirli emelleri, asla ve asla gerçekleşmeyecektir dedi.

'MECLİSİMİZDE GEREKEN ADIMLARI ATIN'

Her zaman devletin emrinde olduklarını belirten Öztürk, Mağaralarda hayvan gibi yaşayanlar bilsinler ki kendi pisliklerini yiyerek geberip, gideceklerdir. 'Öcalan içerden çıksın' diyenlere şehit aileleri ve gaziler olarak şunu söylüyoruz. Şerefsiz Apo içeriden çıkacaksa, bu milletin meydanında asılmak, leşi de kurtlara kuşlara yem edilmek için çıkacaktır. Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak sonuna kadar devletimizin yanında ve her zaman devletimizin emrindeyiz. Devlet başkanımıza, Gazi Meclisimizde bulunan milletimizin temsilcilerine sesleniyoruz. Sizler Meclisi'mizde gereken adımları atın, Anayasa Mahkemesi, bu partileri kapatmazsa referandum yaparak, konuyu milletimizin vicdanına taşıyın. Artık Gazi Meclisimizde terörist görmek istemiyoruz dedi. Basın açıklaması sonrası grup, dağıldı.

Bitlis\'te Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri HDP İl Binası önünde basın açıklaması yaptı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bitlis'te Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri HDP İl Binası önünde basın açıklaması yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri HDP İl Binası önünde basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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