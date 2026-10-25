Bitlis'te iki mahalleyi çığdan koruyacak 1270 metrelik kar perdesi inşa ediliyor - Son Dakika
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Bitlis'te iki mahalleyi çığdan koruyacak 1270 metrelik kar perdesi inşa ediliyor

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Bitlis\'te iki mahalleyi çığdan koruyacak 1270 metrelik kar perdesi inşa ediliyor
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Bitlis'te Gazibey ve 8 Ağustos mahallelerini çığ riskinden korumak için 1270 metrelik kar perdesi ve 5 sıra kar köprüsü inşa ediliyor. Vali Ahmet Karakaya, Türkiye'de ilk örneklerden biri olacak projenin ilk fazının aralık ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

BİTLİS'te, her yıl çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gazibey ve 8 Ağustos mahallelerini korumak amacıyla başlatılan 'Çığ Önleme Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Türkiye'de ilk kez uygulanan proje kapsamında 1270 metre uzunluğunda kar perdesi ve 5 sıra kar köprüsü inşa edileceğini, ilk fazın aralık ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Bitlis Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çığ Önleme Projesi' kapsamında, kent merkezindeki Gazibey ve 8 Ağustos mahallelerinde çığ riskini azaltmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Ağustos ayında başlanan ve aralıkta tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında; Vali Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve ilgili kurum amirleriyle incelemelerde bulunup, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

'TÜRKİYE'DE İLK ÖRNEKLERDEN BİRİ OLACAK'

Vali Ahmet Karakaya, proje hakkında açıklamalarda da bulunarak, Dideban Tepesi bölgesinde yürütülen çalışmalarla kış aylarında çığ tehlikesi yaşayan vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Projenin ilk fazının 2026 yılı içerisinde uygulamaya alındığını belirten Vali Karakaya, toplam 1270 metre boyunca kar perdesi oluşturulacağını, bunun üst bölümünde ise yaklaşık 35 ila 45 metre uzunluğunda, 5 sıra halinde kar köprüleri yapılacağını ifade etti. Çığ riskine karşı hazırlanan projenin birkaç fazdan oluştuğunu kaydeden Vali Karakaya, ilk aşamanın aralık sonuna kadar tamamlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Vali Karakaya, "Proje, AFAD Başkanlığı tarafından hazırlandı ve ihalesi 5 Ağustos'ta Bitlis Valiliği ile AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Uygulama Türkiye'de ilk örneklerden biri olacak. Yüksek maliyetli bir çalışma yürütülüyor. Vatandaşların kışın çığ riskine karşı karşıya kalmaması için projenin diğer aşamaları da ilerleyen yıllarda hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te iki mahalleyi çığdan koruyacak 1270 metrelik kar perdesi inşa ediliyor - Son Dakika
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