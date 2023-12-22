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Bitlis'te karlı yolda korkunç kaza: 1 ölü - Son Dakika
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Bitlis'te karlı yolda korkunç kaza: 1 ölü

Bitlis'te kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir yakıt tankeri, karşı şeride geçerek 2 kamyonetle çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis\'te karlı yolda korkunç kaza: 1 ölü
22.12.2023 - 19:03,
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BİTLİS'te, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen yakıt tankeri, 2 kamyonet ile çarpıştı, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Bitlis- Diyarbakır çevreyolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 EP 703 plakalı yakıt tankeri, kar nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, Ömer Yanık yönetimindeki 27 KB 905 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Aynı şeritte bir başka kamyonetin de karıştığı kazada sürücü Yanık yaşamını yitirirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, yakıt tankeri ve kamyonet arasında sıkışan sürücü Yanık'ın cansız bedeni ekipler tarafından çıkartılarak, otopsi işlemleri için Bitlis Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te karlı yolda korkunç kaza: 1 ölü - Son Dakika
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