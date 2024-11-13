Bitlis'te Meyve Yüklü Kamyonet Takla Attı - Son Dakika
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Bitlis'te Meyve Yüklü Kamyonet Takla Attı

Bitlis\'te Meyve Yüklü Kamyonet Takla Attı

Bitlis'te kamyonet kaza yaptı; sürücü öldü, oğlu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.11.2024 19:19
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BİTLİS'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyonet, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Çakmaz hayatını kaybederken, oğlu yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bitlis- Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Narlıdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen meyve yüklü kamyonet, köy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Çakmaz olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu Taner Çakmaz ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan yaralı, AFAD ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Taner Çakmaz, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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