Bitlis’te Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi - Son Dakika
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Bitlis’te Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi

Bitlis’te Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi
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Doç. Dr. Cihan Önen rehberliğinde doğa fotoğrafçıları Bitlis’te meteor yağmurunu gözlemledi.

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, doğa fotoğrafçılarıyla birlikte Perseid meteor yağmurunu görüntüledi. Meteor geçişlerinin Samanyolu'nun etkileyici görüntüsüyle buluştuğu gözlem etkinliğinde katılımcılar, gökyüzünde oluşan görsel şöleni çıplak gözle ve teleskoplarla izledi.

Her yıl Türkiye'nin birçok kentinden gelen fotoğrafçıların ilgiyle takip ettiği Perseid meteor yağmuru, bu kez Bitlis'in ışıklardan uzak bölgelerinde gözlemlendi. BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, doğa fotoğrafçıları ve gökyüzü meraklılarıyla birlikte meteor geçişlerini fotoğrafladı. Gözlemciler, meteorların gökyüzündeki geçişlerini çıplak gözle takip ederken, gökyüzünün daha ayrıntılı incelenmesi amacıyla dürbün, teleskop ve çeşitli astronomi ekipmanlarından da yararlandı. Etkinlik sırasında Samanyolu da çıplak gözle gözlemlendi.

'BİTLİS, GÖKYÜZÜ GÖZLEMLERİ İÇİN ÖNEMLİ İMKANLAR SUNUYOR'

Bitlis'te doğa ve uzay gözlemciliği yapan Doç. Dr. Cihan Önen, doğal yapısı ve uygun gökyüzü koşulları sayesinde kentin astronomi gözlemleri açısından önemli imkanlara sahip olduğunu söyledi. Perseid meteor yağmurunu uzun süredir beklediklerini belirten Önen, meteorların zaman zaman gökyüzünde parlak çizgiler halinde görüldüğünü ifade etti. Önen, "Bitlis, uzay ve gökyüzü gözlemleri için pek çok doğal fırsat sunuyor. Yıl boyunca bu anı bekledik. Meteorların geçişlerini heyecanla izliyoruz. Meteorlar zaman zaman uzun ve parlak çizgiler şeklinde gökyüzünde beliriyor. Bunun için dürbünlerimizi, teleskoplarımızı ve diğer ekipmanlarımızı hazırladık. Bitlisli uzay severler olarak bu güzel gökyüzü şölenini seyretmeye doyamadık." dedi.

'GÖRMEYE DEĞER ANLAR YAŞADIK'

Gözlem etkinliğine katılan doğasever ve öğretmen Fırat Kıranşal da meteor yağmurunu izlemekten büyük keyif aldıklarını söyledi. Dr. Cihan Önen'in rehberliğinde etkinliğe katıldığını belirten Kıranşal, "Meteor yağmurunu ve gökyüzünü izlemek gerçekten heyecan verici. Zaman zaman meteor geçişlerine şahit olduk. Gerçekten görmeye değer anlar yaşadık." diye konuştu.

'UZAYIN DERİNLİKLERİNE DE BAKTIK'

Doğasever Ahmet Çubukçu ise, meteor geçişlerinin yanı sıra teleskopla farklı gök cisimlerini inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, "Yer yer meteor geçişleri oluyor. Bunun yanı sıra teleskopla gezegenlere ve uzayın derinliklerine de baktık. Gökyüzünü bu şekilde gözlemlemek oldukça etkileyici" ifadelerini kullandı.

GÖKYÜZÜNDE UNUTULMAZ GÖRÜNTÜLER

Perseid meteor yağmurunun oluşturduğu görsel şölen, Samanyolu'nun etkileyici manzarasıyla birleşti. Bitlis'te gerçekleştirilen gökyüzü gözleminde katılımcılar, meteor geçişlerini fotoğraflayarak o anları ölümsüzleştirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bitlis’te Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi - Son Dakika

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