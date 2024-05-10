Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında yapılan toplantıda, Bitlis'in huzur ve güvenliğin limanı haline geldiği vurgulandı. Son 2 ayda 432 terör operasyonu gerçekleştirilirken, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadelede de önemli adımlar atıldı. Asayiş olaylarının aydınlatma oranı ise yüzde 98'e yükseldi.

10.05.2024 11:50
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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikte yapılan toplantıda konuşan Karaömeroğlu, Bitlis'in, huzurun ve güvenliğin limanı haline geldiğini söyledi.

Göreve başladıkları günden itibaren kente en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterdiklerini belirten Karaömeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın himayesinde ülkenin ve Bitlis'in huzuru için güvenlikten asayişe, terörle mücadeleden siber suçlara kadar her konuda çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Yurt içinde ve yurt dışında güvenlik görevlilerince gerçekleştirilen operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelenin devam ettiğini kaydeden Karaömeroğlu, "Başta PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden terör örgütlerine yönelik olarak son 2 ayda ilimiz genelinde 432 terör operasyonu icra edilmiştir. Bitlis'te huzurun ve güvenliğin sağlanması için var gücümüzle kolluk kuvvetlerimizle rehavete kapılmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kentte son 2 ayda göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 72 operasyonun gerçekleştirildiği bilgisini veren Karaömeroğlu, bu operasyonlar sonucunda yakalanan 429 düzensiz göçmenin İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiğini, göçmen kaçakçılığı yapan 49 kişinin de adli makamlara sevk edildiğini aktardı.

İlde son 2 ayda gerçekleştirilen 39 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 64 şüpheliden 21'inin tutuklandığını belirten Karaömeroğlu, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında yapılan 317 etkinlikle 683 kişiye ulaşıldığını ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının da kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Karaömeroğlu, il genelinde son 2 ayda düzenlenen 27 kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'nun tutuklandığını bildirdi.

Karaömeroğlu, ilde mart ve nisan aylarında 983 asayiş olayının meydana geldiğini belirterek, geçen yıl asayiş olaylarını aydınlatma oranının yüzde 96 iken bu oranın bu yılda yüzde 98'e yükseldiğini kaydetti.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Berat Günçiçek ve İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli katıldı.

Kaynak: AA

Göçmen Kaçakçılığı, Güvenlik, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

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