Biyografi Çalışmaları İçin Protokol İmzalandı

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Biyografi Enstitüsü ve Balkan Araştırmaları Vakfı, birlikte biyografi çalışmaları yürütmek üzere Rami Kütüphanesi'nde protokol imzaladı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, protokole Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Balkan Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sevba Abdula, İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Başkanı Ahmet Samet Yapar ve Biyografi Enstitüsü Başkanı Erol Erdoğan imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biyografi Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Kaşıkçı, Balkan Araştırmaları Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında hem Türkiye'de hem Balkan ülkelerinde, biyografi temelli farklı çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Dr. Sevba Abdula ise biyografi çalışmaları için Balkan coğrafyasının verimli bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, çalışmaların sonunda elde edilecek bilgiler, belgeler, veriler ve eserlerin hem akademi hem de akademi dışındaki ilgililerin istifadesine sunulacağını aktardı.

Protokol kapsamında ortak araştırmalar yürütülecek, yayınlar ve araştırma verileri de dahil olmak üzere araştırma materyalleri ve akademik bilgi paylaşımı yapılacak.

Akademik ve bilimsel konularda konferanslar, sempozyumlar, seminerler ve kongreler gibi ortak bilimsel ve akademik faaliyetler düzenlenecek.

Biyografi Enstitüsü hakkında

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı bünyesinde 2020'de kurulan Biyografi Enstitüsü, biyografi alanında faaliyet gösteriyor.

Enstitü, şu ana kadar biyografi seminerleri, biyografi yazım atölyesi, musikişinas portreleri, İbnülemin hakkında tematik video serisi gibi çalışmalar yürüttü. Yakın zamanda Rami Kütüphanesinde Biyografi Kitaplığı da hizmete sunulacak.

Balkan Araştırmaları Vakfı

Balkan Çalışmaları Vakfı, 2016'da Üsküp'te kurulan Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneğinin devamı olarak faaliyet gösteriyor.

Dernek bünyesindeki etkinliklerin Balkanlar genelinde yaygınlaşması ve daha geniş kapsamlı bir kurumsal yapıya ihtiyaç duyulmasıyla dernek, vakıf çatısı altında 2 yıl önce yeniden organize edildi.

Vakıf, Kuzey Makedonya ve Balkan coğrafyasındaki topluluklara yönelik bilimsel araştırmalar, projeler, sempozyumlar ve yayın faaliyetleri yürütüyor.

Ayrıca Balkan çalışmalarını desteklemek amacıyla eğitim ve araştırma faaliyetleri yapıyor, yayıncılık projelerini geliştirme konusunda uluslararası ortaklıklar gerçekleştiriyor.