Blinken: ABD-Güney Afrika Ortaklığı Önemli - Son Dakika
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Blinken: ABD-Güney Afrika Ortaklığı Önemli

Blinken, ABD-Güney Afrika ortaklığının ikili ve küresel açıdan önemli olduğunu vurguladı.

28.09.2024 19:47
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CAPE ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ortaklığın "olağanüstü ve önemli" olduğunu söyledi.

Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında Blinken, "Bu görüşme, Güney Afrika ile ABD arasındaki olağanüstü ve önemli ortaklığın, ikili, bölgesel ve hatta küresel bazda işleyen bir ortaklığın parçası." ifadesini kullandı.

Blinken, Güney Afrika'nın gelecek yıl G20 zirvesine ev sahipliği yapacak olmasına değinerek, "Güney Afrika gelecek yıl görevi devraldığında, G20 liderliğinde birlikte hizmet edeceğimiz ve (ABD olarak) görevi devralma sırasına girmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Orada yapılacak çok önemli işler olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lamola da Güney Afrika'nın özgür ve adil seçimlerin yapıldığı anayasal bir demokrasi olduğunu vurgulayarak, "Dış politikamız, insan hakları, anayasal ilkeler, ulusal çıkarlar, dayanışma ve çatışmaların barışçıl çözümüne odaklı olmaya devam edecek." diye konuştu.

Güney Afrika'nın ABD ile ortak değerlere sahip olduğunu belirten Lamola, iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamizmini koruduğunu ve gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Bu görüşme, Lamola'nın Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına getirildikten sonra ABD Dışişleri Bakanı ile ilk görüşmesi oldu.

Kaynak: AA

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