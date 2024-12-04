Blinken: Esed'in Destekçileri Dikkatini Kaybetti - Son Dakika
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Blinken: Esed'in Destekçileri Dikkatini Kaybetti

Blinken, Suriye'de Esed'in destekçilerinin dikkatinin dağıldığını ve gerilimin önlenmesi gerektiğini belirtti.

04.12.2024 18:17
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Beşşar Esed rejiminin destekçileri Rusya ve İran'ın "dikkatlerinin dağıldığının" bir göstergesi olduğunu söyledi.

Blinken, Brüksel'deki karargah binasında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısında konuştu.

Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Blinken, "Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) saldırısıyla gördüğümüz şey, Esed'in kilit destekçilerinin ve müttefiklerinin, Rusya olsun, Hizbullah olsun, İran olsun, hepsinin farklı şekillerde, özellikle de kendi yarattıkları sorunlar nedeniyle dikkatlerinin dağıldığı gerçeğini yansıtıyor ve HTŞ bundan yararlanmış gibi görünüyor." dedi.

Mevcut durumda yapılması gereken şeyin bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek olduğunu aktaran Blinken, bu doğrultuda Suriyeli sivillerin korunmasını sağlamak ve iç savaşı sona erdirmek için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı temelinde ilerleyen siyasi bir süreç başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Blinken, "Esed'in siyasi bir sürece anlamlı şekilde dahil olmayı reddetmesi de bu son saldırıya ve HTŞ'nin sahada elde ettiği kazanımlara kapı açan şey olmuştur." diye konuştu.

ABD'nin Suriye'deki "kalıcı güvenlik çıkarının" terör örgütü DEAŞ'ın "yeniden dirilmesini ve geri gelmesini önlemek" olduğunu aktaran Blinken, "(Sözde halifeliğin fiziksel olarak kurulması) Bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

"( Lübnan'da) Ateşkes sürüyor"

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da varılan ateşkes antlaşması ve İsrail'in bu antlaşmayı ihlal ettiğine yönelik yöneltilen soruya Blinken, "Öncelikle ateşkesin kendisi onu elde etmek için yürütülen yoğun bir diplomasinin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin ihlali kapsamında bu ihlali doğrulayacak unsurların olması gerektiğini söyleyen Blinken, "Fransa ile uygulama ve denetleme mekanizması oluşturduk. Eğer taraflardan birisinin ateşkesi ihlal ettiği yönünde bir endişe oluşursa, bu bize geliyor ve taraflarla iletişime geçiyoruz." dedi.

Blinken, "Ateşkesin sürdüğünü söyleyebilirim. Dediğim gibi ihlal endişesi olursa mekanizmayı kullanacağız. İsrail ve Lübnan'ın ateşkesi sürdürmek istediğini de söyleyebilirim." diye konuştu.

İsrail'i, ateşkesin güvenliğe ulaşmanın en iyi yolu olduğu noktasında bilinçli olmakla savunan Blinken, ateşkesin sürdürülmesinde de kararlı olduklarını aktardı.

" Ukrayna'nın seferberlik konusunda karar vermesi gerek"

Blinken, Ukrayna'nın seferberliği artırmasının savaşın gidişatı için önemli olacağını dile getirerek, "Bu çok önemli, zira para ve mühimmat olsa dahi Rusya'nın saldırılarıyla başa çıkabilmek için ön saflarda insanların olması gerekiyor. Ukrayna'nın daha fazla seferberlik konusunda vermesi gereken zor kararlar var, ancak bunlar gerekli kararlar." şeklinde konuştu.

ABD'nin de Ukrayna'nın seferber ettiği her askerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve ekipmana sahip olmasını sağlama taahhüdü olduğunu hatırlatan Blinken, bu yardımların süreceği mesajını verdi.

Blinken, ayrıca olası barış müzakerelerinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı "güçlü bir pozisyonda olduğundan emin olmak istediklerini" ve bunu mümkün kılacak çabaların sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Blinken: Esed'in Destekçileri Dikkatini Kaybetti - Son Dakika

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