Blinken: Lübnan'daki Ateşkes Sürüyor

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(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'de yaptığı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan bir dizi saldırıya rağmen Lübnan'daki ateşkesin devam ettiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan'daki ateşkesin devam ettiğini söyledi. Blinken "Ateşkes devam ediyor ve herhangi bir ihlal iddiası veya endişesi ortaya çıktığında, kurulan mekanizmayı kullanıyoruz" dedi.

Lübnan'da, İsrail ve Hizbullah arasında Gazze savaşının başlangıcından bu yana devam eden çatışmaların durması için, ABD ve Fransa'nın diplomatik çabaları sonucunda geçen ayın sonunda ateşkes sağlanmıştı. Ancak kısa bir süre içerisinde Hizbullah ve İsrail ateşkesin ihlali ile birbirini suçlayan açıklamalar yayımlarken Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail saldırıları sonucunda pazartesi günü Lübnan'ın güneyinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.