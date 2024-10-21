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Blinken Orta Doğu’ya Gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de ateşkes müzakerelerini sürdürmek için bölgeye gidiyor.

21.10.2024 15:25
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(ANKARA) – ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için durmuş olan müzakereleri devam ettirmek amacıyla bugün İsrail ve Orta Doğu'yu ziyaret etmek üzere yola çıkacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ateşkes müzakereleri için Orta Doğu'ya gideceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Blinken, bölge genelinde Gazze'deki savaşın sona erdirilmesinin, tüm rehinelerin serbest bırakılmasının ve Filistin halkının acılarının hafifletilmesinin önemini ele alacak" ifalerine yer verildi.

Blinken, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın İsrail'e düzenlediği ve Gazze savaşını tetikleyen saldırıdan bu yana bölgeye on birinci kez ziyaret ediyor. Blinken'ın ziyareti, İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'da İran'a bağlı milis gücü Hizbullah'a karşı askeri harekatını yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın resmi ziyaretinin İsrail ile başlayacağını belirtirken, diğer ziyaretlerine ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak: ANKA

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