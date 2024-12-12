Blinken: Suriye'nin Geçiş Sürecinden Ümitliyiz - Son Dakika
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Blinken: Suriye'nin Geçiş Sürecinden Ümitliyiz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'nin istikrarı için siyasi geçişin gerekli olduğunu vurguladı.

12.12.2024 00:46
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki siyasi geçiş sürecinden ümitli olduklarını belirterek, "Suriye'nin aksi yönde gitmesi ve parçalanması durumunda daha fazla kitlesel göç, terörizm ve aşırıcılık merkezi haline gelen bir bölge göreceğiz. Bunların hiçbiri bizim çıkarımıza değil." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde gerçekleştirilen Afganistan konulu oturumda Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Blinken, Suriye'deki geçiş sürecini yakından izlediklerini ve ülkede istikrarın sağlanabilmesi noktasında ümitli olduklarını kaydetti.

"Suriye'yi son birkaç on yılın felaketlerinden uzaklaşarak birleşmiş ve ülkeyi oluşturan tüm farklı toplulukları yansıtan bir ulus haline gelmesini içtenlikle ümit ediyorum, böylece herkesi bir araya getiren ve kapsayıcı bir siyasi geçişi sağlayabiliriz." şeklinde konuşan Blinken, Suriye'nin parçalanmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

Blinken, "Suriye'nin aksi yönde gitmesi ve parçalanması durumunda daha fazla kitlesel göç, terörizm ve aşırıcılık merkezi haline gelen bir bölge göreceğiz. Bunların hiçbiri bizim çıkarımıza değil." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de DEAŞ'ın yeniden canlanmasına imkan verecek bir ortamın oluşmasını asla istemediklerini anlatan Blinken, YPG/ PKK'nın ismini zikreden, bu konuda terör örgütü ile ortak çalıştıklarını dile getirdi.

Blinken, önceki başkanlar Barack Obama ve Donald Trump döneminde Suriye'de DEAŞ tehdidinin sona erdirilmesine yönelik adımların başarılı olduğunu ve Biden yönetiminin de bu konuda kararlı davrandığını ifade ederek hassasiyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Esed siyasi süreçlere katılmamasının bedelini ödedi

Beşşar Esed rejiminin yıkılmasına yönelik de değerlendirmelerden bulunan Blinken, Esed'in en yakın iki "hamisi" konumundaki Rusya ve İran'ın Ukrayna savaşı ve Hizbullah'tan dolayı "dikkatlerinin dağınık olduğunu" kaydetti.

Blinken ayrıca Esed'in, ülkeyi bir araya getirmeye yönelik herhangi bir siyasi sürece katılmayı reddetmesinin de rejimin çöküşünde önemli rol oynadığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı, HTŞ lideri Ahmed eş-Şera'nın (Ebu Muhammed el-Culani) azınlıkları ve kadınları koruyup korumama konusundaki sözlerinin "cesaret verici" olduğunu, ancak bu konuda HTŞ'nin sözlerine değil eylemlerine bakacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Antony Blinken, Beşşar Esed, Suriye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Blinken: Suriye'nin Geçiş Sürecinden Ümitliyiz - Son Dakika

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