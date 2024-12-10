Blinken: Suriye'nin Geleceği Suriyelilere Ait - Son Dakika
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Blinken: Suriye'nin Geleceği Suriyelilere Ait

ABD, Suriye'deki siyasi geçiş sürecine Suriyelilerin liderliğinde destek vereceğini açıkladı.

10.12.2024 20:46
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vereceğini belirterek, "ABD, Suriyelilerin öncülük ettiği ve Suriye halkının sahipliğinde siyasi bir geçiş sürecine tam desteğini teyit etmektedir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son durumla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ülkedeki siyasi geçiş sürecini değerlendirdi.

Blinken, "ABD, Suriyelilerin öncülük ettiği ve Suriye halkının sahipliğinde siyasi bir geçiş sürecine tam desteğini teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

Suriye'deki geçiş sürecinin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararındaki ilkelere uygun, uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarına göre olması gerektiğini kaydeden Blinken, ülkedeki yeni siyasi denklemin "mezhep temelli olmayan bir yönetimle" devam etmesi gerektiğine işaret etti.

ABD'li bakan, geçiş süreci ve yeni hükümetin azınlık haklarına saygı göstermesi, Suriye'nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasını önlemesi, kimyasal veya biyolojik silah stoklarının güvenli şekilde imha edilmesi konusundaki taahhütlere sadık kalması çağrısında bulundu.

"Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar verecektir. Tüm milletler, kapsayıcı ve şeffaf bir sürece destek sözü vermeli ve dış müdahaleden kaçınmalıdır." diyen Blinken, "ABD, bu süreçte oluşacak Suriye hükümetini tanıyacak ve tam destek verecektir. Suriye'deki toplumsal kesimlere uygun her türlü desteği sağlamaya hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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