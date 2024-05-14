Blinken, Ukrayna'da Zelenskiy ile görüştü: 'Askeri yardımlar yolda' - Son Dakika
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Blinken, Ukrayna'da Zelenskiy ile görüştü: 'Askeri yardımlar yolda'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının bir kısmının ulaştığını, geri kalanının da yolda olduğunu ifade ederek, 'Bu, savaş alanında Rus saldırganlığına karşı gerçek bir fark oluşturacak' dedi.

14.05.2024 22:35
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- Blinken, Ukrayna'da Zelenskiy ile görüştü: "Askeri yardımlar yolda"

KİEV - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının bir kısmının ulaştığını, geri kalanının da yolda olduğunu ifade ederek, "Bu, savaş alanında Rus saldırganlığına karşı gerçek bir fark oluşturacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, üst düzey isimlerle görüşmek ve ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği teyit etmek için sürpriz ziyaretle Ukrayna'ya geldi. Bakan Blinken, temasları kapsamında başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirdi. Zelenskiy görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun özellikle ülkenin doğusunda "zor bir dönem" yaşadığını belirtti. Geçtiğimiz ay ABD Kongresi tarafından kabul edilen askeri yardım paketi için teşekkür eden Zelenskiy, silahların mümkün olduğu kadar hızlı teslim edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Zelenskiy, hava savunmasının ordudaki en büyük eksiklik olduğunu, Harkov'da daha fazla hava savunmasına ihtiyaç olduğunu söyleyerek Ukrayna'nın cephedeki ihtiyaçlarına değindi. Zelenskiy, "Harkov için 2 Patriot'a ihtiyacımız var, çünkü orada insanlar saldırı altında. Siviller, askerler, herkes Rus füzelerinin altında" dedi.

"Yardımlar yolda"

Blinken ise Ukrayna'nın dayanıklılığına, Zelenskiy'nin "gücüne ve liderliğine" övgüde bulundu. "Bunun zorlu bir dönem olduğunu biliyoruz" diyen Blinken, yardımların bir kısmının Ukrayna'ya ulaştığını, geri kalanının da yolda olduğunu söyledi. Blinken, "Bu, savaş alanında devam eden Rus saldırganlığına karşı gerçek bir fark oluşturacak" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Blinken ve Zelenskiy'nin cephe hattındaki son durumu ve ABD yardımının önemini ele aldığını söyledi. Miller ayrıca ikilinin Ukrayna'nın ekonomik olarak gelişmesini sağlamak için uzun vadeli güvenlik düzenlemeleri ve devam eden çalışmaları da görüştüklerini aktardı.

Öte yandan, ABD Kongresi uzun süren görüşmelerin ardından Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım sağlanmasını içeren pakete geçtiğimiz ay onay vermişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Blinken, Ukrayna'da Zelenskiy ile görüştü: 'Askeri yardımlar yolda' - Son Dakika

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