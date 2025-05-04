Blok3 Kumluca Festivali'nde Coşturdu - Son Dakika
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Blok3 Kumluca Festivali'nde Coşturdu

Blok3 Kumluca Festivali\'nde Coşturdu

Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde Blok3 konser verdi, plaketler dağıtıldı.

04.05.2025 11:11
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Rap sanatçısı Blok3, 26. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde konser verdi.

Atatürk Stadyumunda düzenlenen konser öncesi festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvasına katılan takımlara plaket verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, festivalin her gününde farklı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festival programını her kesime hitap edecek bir şekilde hazırladıklarını belirten Avcıoğlu, "Kültürümüzü, sanatımızı, güncel yaşamımızı ve geçmişimizi yansıtan etkinliklerle festivalimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bizleri yalnız bırakmayan halkımıza ve bu güzelliklerin yaşanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra sahne alan Blok3, sevilen şarkılarını seslendirdi. ???????

Kaynak: AA

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    Yorumlar (1)

  • carolyncampbell:
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