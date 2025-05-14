BM, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından memnun

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Pedersen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirten Pedersen, bunun bu alandaki anlamlı eylem için sürekli olarak yaptığı çağrıyla uyumlu olduğunu kaydetti.

Pedersen, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin, "Bu, sağlık ve eğitim dahil temel hizmetlerin sunulmasını sağlamak, Suriye ekonomisini canlandırmak, bölgeden anlamlı desteği açığa çıkarmak, birçok Suriyelinin ülkelerini yeniden inşa etmek ve ulusal bir çabaya aktif olarak katkıda bulunmasını sağlamak için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.

ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.