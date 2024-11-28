BM, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümünü Araştırmak Üzere Ankara'ya Geldi - Son Dakika
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BM, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümünü Araştırmak Üzere Ankara'ya Geldi

BM, Ayşenur Ezgi Eygi\'nin Ölümünü Araştırmak Üzere Ankara\'ya Geldi

Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili bilgi almak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret etti.

28.11.2024 12:25  Güncelleme: 12:26
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Doğu Kudüs Dahil Olmak Üzere İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hakkında bilgi edinmek için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, International Solidarity Movement (ISM-Uluslararası Dayanışma Hareketi) isimli kuruluş bünyesinde aktivist olarak faaliyet yürüten Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İsrail Devleti tarafından Filistin'in işgali sırasında gerçekleştirilen şiddet eylemlerini kayda almak için 6 Eylül'de Batı Şeria Bölgesi Nablus yakınlarındaki Beita beldesinde bulunduğu ve İsrail Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğu anlaşılan bir keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürüldüğü anımsatıldı. Olaya ilişkin haberlerin ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel medya organlarında yer alması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Eylül'de 'Kasten öldürme' suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, olaya ilişkin delilleri toplamak amacıyla 13 Eylül 2024 tarihinde Filistin yetkili adli makamlarına bilgi, belge temin edilmesi ve olaya ilişkin tanık beyanlarının alınması/gönderilmesi için istinabe talebinde bulunulmuştur. Filistin adli makamlarınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında maktul üzerinde yapılan otopsi raporu, olay yeri resimleri, tanık beyanlarını içerir bilgileri ihtiva eden evrak, Filistin adli makamlarınca 18 Eylül 2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilmiştir. İşgal altındaki Filistin Toprakları, Doğu Kudüs dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimallerini araştırmakla görevli olan Birleşmiş Milletler (BM) Doğu Kudüs Dahil Olmak Üzere İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu görevlilerinin, öncelikle Filistin'deki uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ihlali iddialarının delillerini toplamak ve maktul Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamı hakkında da bilgi edinmek amacıyla 28 Kasım 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza çalışma ziyareti amacıyla gelmişlerdir. Görüşme içeriği hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Ankara, Dünya, Son Dakika

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